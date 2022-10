Gameloft assume per un AAA open world per PC e console, sono gli autori di Disney Dreamlight Valley

Lo sviluppatore di Disney Dreamlight Valley, Gameloft, ha rivelato di essere in procinto di assumere personale per un progetto AAA open-world non ancora annunciato per PC e console. Più precisamente, il team sta anche cercando un game designer per lavorare su questo gioco senza nome.

Secondo l'annuncio di lavoro, il gioco sarà multigiocatore e sarà realizzato con il motore di sviluppo Unreal Engine. I lavori di sviluppo saranno guidati dal team Gameloft di Bucarest.

La posizione lavorativa è introdotta in questo modo: "Gameloft è alla ricerca di un Game Designer con esperienza per dare un contributo fondamentale a un titolo open world per PC/console molto ambizioso e non ancora annunciato."

Disney Dreamlight Valley

Non si sa molto altro su questo gioco dei creatori di Disney Dreamlight Valley, ma viene indicato che le responsabilità includono "lavorare al prototipo del motore/migliorare varie caratteristiche" e "bilanciare e regolare le caratteristiche del gameplay per garantire la soddisfazione del giocatore".

Dovremo attendere un annuncio ufficiale del progetto per capire di cosa si tratti.