Trombone Champ: video mostra la canzone più difficile di Guitar Hero nel nuovo gioco-meme

Trombone Champ è un gioco divenuto rapidamente meme che ci fa suonare con un trombone, strumento di norma non centrale nei giochi musicali. Il gioco contiene perlopiù opere classiche come la Quinta di Beethoven e alcune canzoni originali, ma ora - grazie a una mod - include anche Through the Fire and Flames, la canzone più difficile di Guitar Hero.

Precisamente, Through the Fire and Flames è stata introdotta per la prima volta in Guitar Hero III: Legends of Rock nel 2007 e ha messo a dura prova le abilità di ogni esperto dei giochi musicali. La canzone dura sette minuti e le note continuano ad arrivare ad alta velocità. Cercare di riprodurla in Trombone Champ, inoltre, è ancora più difficile e il risultato finale è alquanto comico.

Trombone Champ è diventato un gioco-meme fin dall'uscita, avvenuta lo scorso mese, in quanto anche fallire nel tentare di suonare una canzone risulta divertente: le stonature del trombone e lo stile semplice del nostro personaggio fanno sorridere ed è facile creare piccoli video da condividere sul web e farli diventare virali.

Su Steam, Trombone Champ ha il 97% di feedback positivo e gli sviluppatori lo stanno ancora aggiornando per migliorare l'accessibilità.