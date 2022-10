A Plague Tale: Requiem gira a 30 fps su PS5 e Xbox Series? Spuntano voci contrastanti

Nelle ultime ore sono apparse in rete delle voci contrastanti su A Plague Tale: Requiem, tra chi afferma che il gioco sia bloccato a 30fps su PS5 e Xbox Series X|S e chi invece dichiara che il titolo punti ai 60 fps, ma che il framerate sia instabile.

Tutto è nato quando l'utente di Twitter spagnolo @eXtas1stv in possesso di una copia del gioco ha dichiarato che A Plague Tale: Requiem gira solo a 30 fps su console e che non è presente una modalità performance per i 60 fps, un po' come nel caso di Gotham Knights, allegando un'immagine delle opzioni per la grafica del gioco.

Successivamente come riportato da Twisted Voxel, vari utenti hanno confermato l'assenza di modalità grafiche selezionabili, ma che in ogni caso il gioco presenti su console un framerate sbloccato che mira ai 60 fps, pur non raggiungendo sempre questo target. Ad esempio un giocatore su ResetEra afferma che siano presenti dei rallentamenti quando a schermo ci sono molti effetti di fiamme o ratti, anche con la patch del D1 installata.

I dubbi tuttavia comunque rimangono, dato che anche altri utenti dichiarano che A Plague Tale: Requiem non supera i 30 fps su console. Ad esempio su Reddit un giocatore ha detto: "ho ottenuto il gioco in anticipo su PS5 e posso confermare: non c'è una modalità performance. Il gioco gira tra i 25 e i 30 fps. Ho già scaricato un aggiornamento e spero che ce ne sia un altro al lancio".

Ovviamente per il momento vi consigliamo di prendere con le pinze tutte queste indiscrezioni, sia quelle positive che quelle negative, rimanendo in attesa di conferme ufficiali o le analisi tecniche del caso. In ogni caso per scoprire la verità non dovremo attendere a lungo, dato che A Plague Tale: Requiem sarà disponibile su console e PC dal 18 ottobre.