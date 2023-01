Black Panther: Wakanda Forever, data d'uscita in streaming su Disney+ annunciata

Disney ha infine annunciato la data d'uscita di Black Panther: Wakanda Forever in streaming sulla piattaforma Disney+, dopo varie voci di corridoio che lo volevano arrivare a gennaio, confermando invece l'uscita per l'1 febbraio 2023.

L'atteso film del Marvel Cinematic Universe, particolarmente apprezzato anche dalla critica, sarà dunque disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati a Disney+ sulla piattaforma della compagnia a partire dall'1 febbraio 2023, in base a quanto riferito direttamente sulla pagina ufficiale del film, già aperta all'interno del catalogo del servizio in streaming.

Questo, almeno, è quanto emerge dalla versione USA della piattaforma, in base a quanto riferito da Comicbook in queste ore, considerando che nella versione italiana di Disney+ la pagina ufficiale si limita a riferire che il film è "in arrivo".

Lo screenshot della pagina ufficiale di Black Panther: Wakanda Forever su Disney+ USA

Per il momento prendiamo per buono quanto riportato dunque dalle fonti americane, in attesa di eventuali dettagli.

Solitamente, le date USA corrispondono anche al resto del mondo per quanto riguarda i film di grosso calibro nel catalogo di Disney+, dunque possiamo aspettarci che il rilascio anche in Italia corrisponda al primo febbraio o nei dintorni.

Diretto da Ryan Coogler, Black Panther: Wakanda Forever ha ricevuto un'ottima accoglienza anche al botteghino arrivando a 820 milioni di dollari, sebbene Marvel Studios non si sia ancora espressa su un eventuale seguito di questa serie interna all'MCU. Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla nostra recensione di Black Panther: Wakanda Forever.