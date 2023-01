Devolver Digital: almeno 10 giochi previsti nel 2023, con 2 titoli non annunciati

Devolver Digital, celebre etichetta specializzata in titoli indie, ha fatto sapere che ci sono almeno due giochi non ancora annunciati che sono comunque previsti in arrivo nel corso del 2023, e considerando la qualità media dei suoi titoli c'è da tenere d'occhio la questione.

Questi altri due giochi andrebbero dunque a completare una lineup che prevede già 8 titoli in arrivo nel corso del 2023, portando l'elenco totale a 10 almeno per quanto riguarda i programmi di inizio anno. Il 2023 si presenta dunque particolarmente vivace anche dal punto di vista di Devolver Digital, a conferma di come si tratti di un periodo particolarmente florido per i videogiochi.



In base a quanto riferito dal publisher su Twitter, questi sono i giochi in arrivo nel corso del 2023 secondo il programma di Devolver Digital, salvo ulteriori aggiunte e sorprese. All'elenco vanno però aggiunti anche altri due giochi ancora da annunciare:

The Plucky Squire

Stick It to the Stick Man

Pepper Grinder

Wizard with a Gun

Skate Story

Gunbrella

Terra Nil

Anger Foot

Alcuni di questi sono stati peraltro inseriti nel nostro articolo sui giochi indie più attesi del 2023, come The Plucky Squire, Skate Story e Gunbrella, ma sono praticamente tutti da tenere d'occhio per quest'anno.