I giochi indie più attesi del 2023: Silksong, Replaced, ma non solo

Con il nuovo anno in partenza, facciamo una panoramica su alcuni dei giochi indie più attesi in arrivo nel 2023, tra i tantissimi previsti.

Si chiude un 2022 di notevole spessore ma sta per iniziare un anno che potrebbe essere ancora più interessante dal punto di vista videoludico. Anche per il 2023, il panorama indie continuerà a rappresentare un pilastro dell'offerta di videogiochi, forse con un apporto ancora maggiore rispetto a quanto visto finora, vista la quantità di progetti annunciati. Volendo fare una panoramica, è necessario ovviamente effettuare una netta selezione tra i numerosi giochi che sono comunque da tenere d'occhio, dunque in questa sede ci riferiamo soprattutto a produzioni medio-piccole e destinate a proporre esperienze quanto più possibile diversificate. Vediamo dunque alcuni tra i giochi indie più attesi del 2023, tenendo comunque conto che si tratta di una lista estremamente limitata, anche rispetto a tutti quelli che attendiamo effettivamente.

Hollow Knight: Silksong Hollow Knight: Silksong promette un'altra dose di azione metroidvania di alto livello Lo mettiamo subito così ci togliamo il pensiero, ma a questo punto è quasi un fuori concorso: Hollow Knight Silksong deve assolutamente uscire nel 2023 dopo la lunghissima attesa e i vari posticipi subiti, ma a dire il vero ormai è difficile avere certezze al riguardo. Il suo inserimento in liste di questo tipo è ormai una tradizione: dopo l'enorme successo di Hollow Knight, il seguito resta uno dei giochi più attesi in assoluto da parte di una grande quantità di giocatori, a prescindere dalla categoria indie. Il Team Cherry evidentemente non è molto propenso a rilasciare materiali e informazioni, volendo puntare esclusivamente sulla qualità del gioco definitivo, dunque non ci resta che aspettare e sperare che Hollow Knight: Silksong arrivi davvero nel corso del 2023. Nel caso non lo conosceste, è il seguito di uno dei migliori metroidvania in assoluto, che promette di partire dalla fantastica base del primo capitolo e alzare l'asticella ancora più in alto.

Replaced Altra vittima di posticipo, Replaced è uno dei giochi indie più belli da vedere tra quelli che sfruttano il 2D recuperando stili classici ma attraverso nuove reinterpretazioni. Anche il recente trailer pubblicato in occasione dei The Game Awards 2022 è semplicemente uno spettacolo di pixel, con una cura per animazioni, luci, fotografia e messa in scena che lascia a bocca aperta. Ovviamente ci sarà poi da valutare il gameplay di questo action adventure in 2D ad ambientazione cyberpunk, ma per il momento quanto abbiamo visto basta già a renderlo uno dei giochi più spettacolari in arrivo nel 2023, anche esulando dall'ambito esclusivamente indie. In ogni caso, l'ambientazione attira sempre l'attenzione e la struttura mista di Replaced sembra voler proporre un'avventura ricca di momenti diversi e colpi di scena, vista la varietà di situazioni che compaiono anche nei trailer tra azione, avventura, platform e scontri anche piuttosto elaborati.

Planet of Lana Planet of Lana, un affascinante scorcio del pianeta Rimaniamo nell'ambito prettamente 2D con Planet of Lana, "un'odissea extraterrestre", come viene definita dagli stessi sviluppatori. Difficile non vedere qualche riferimento allo stile grafico dei film dello Studio Ghibli guardando i colori intensi e pieni del pianeta in cui si svolge l'avventura, tra cieli azzurri, vegetazione rigogliosa e strani esseri con cui avere a che fare. Planet of Lana si presenta come un action platform con elementi adventure costituiti da enigmi da risolvere e scontri con boss, in una struttura che sembra molto vicina alle produzioni di Playdead, cosa che non può che incrementare l'aspettativa per questo gioco. La storia racconta le gesta di un ragazzo che si ritrova a intraprendere un'incredibile avventura per cercare di riportare equilibrio tra umani, natura e animali, in un pianeta un tempo dominato da pace e prosperità e ora dilaniato dall'invasione di un esercito misterioso.

The Last Case of Benedict Fox The Last Case of Benedict Fox ha uno strano stile tra il lovecraftiano e il cartoonesco Sul fronte dei metroidvania, sempre molto importante per quanto riguarda l'ambito indie, tra i giochi da tenere maggiormente d'occhio c'è The Last Case of Benedict Fox. L'esclusiva Xbox e PC, in arrivo direttamente su Game Pass, si presenta come un gioco alquanto stiloso e interessante, che recupera le atmosfere lovecraftiane per mettere in scena un action adventure con venature horror davvero particolare, come abbiamo visto anche nel provato. Ambientato tra gli anni 20 e 30, tra architetture vittoriane e musica jazz, il gioco ci mette nei panni dell'investigatore Benedict Fox, impegnato nel risolvere il caso della morte del proprio padre. Questo fa scaturire un incredibile viaggio tra il mondo dei vivi e una dimensione parallela fatta di spiriti e creature oscure, in un vero e proprio metroidvania incentrato sull'esplorazione, lo sblocco di abilità e combattimenti piuttosto sviluppati, oltre a un sostrato narrativo che sembra alquanto solido.

The Plucky Squire In The Plucky Squire l'azione attraversa superfici 2D e ambienti in 3D Non si è visto moltissimo di The Plucky Squire, ma l'idea di partenza è davvero molto interessante e il trailer di presentazione ha lasciato intravedere degli scorci fantastici su questo particolare action adventure. Pennino e i suoi amici sono personaggi delle fiabe che vivono all'interno di un libro illustrato, ma si accorgono a un certo punto che c'è un mondo tridimensionale al di fuori delle pagine in 2D, cosa che comporta uno sconvolgimento notevole e apre la porta a nuove incredibili avventure. Bandito improvvisamente dal suo libro, Pennino si ritrova a dover esplorare vari mondi passando dalle tre alle due dimensioni, facendosi strada fra combattimenti, ostacoli e sfide varie su pagine illustrate e nel mondo reale. Resta da vedere come il team All Possible Futures riesca a far combaciare una splendida direzione artistica a una buona struttura di gioco, ma quanto visto finora basta davvero a mettere The Plucky Squire tra gli indie più attesi.

Oxenfree 2: Lost Signals Oxenfree II: Lost Signals ci fa tornare nella misteriosa isola delle frequenze fantasma Chi ha giocato al primo capitolo starà sicuramente aspettando con una certa trepidazione Oxenfree 2: Lost Signals, che promette di fornire un'altra dose di misteri e atmosfere crepuscolari attraverso una sostanziale evoluzione della formula sperimentata in precedenza. Cinque anni dopo gli eventi raccontati nel primo capitolo, Riley ritorna nella sua città di Camena e di nuovo, nella vicina Edwards Island, avvengono strani eventi che sembrano collegati a misteriose frequenze radio. Oxenfree 2: Lost Signals promette di mettere in scena una nuova storia inquietante e affascinante, ancora una volta fra atmosfere da teen horror e film d'avventura degli anni 80, puntando tutto sulla narrazione attraverso i brillanti dialoghi tra i personaggi, costruiti attraverso una scrittura d'alto livello e per nulla banale. Tra scelte da intraprendere ed enigmi da risolvere attraverso il sistema delle frequenze, non vediamo l'ora di tornare a indagare nei meandri dell'isola.

Witchfire Witchfire, le ambientazioni sono estremamente dettagliate Si sta allungando a dismisura lo sviluppo di Witchfire, con il sospetto che il team The Astronuats voglia forse aggiungere troppe caratteristiche al gioco, ma resta comunque uno degli indie più interessanti in arrivo (a questo punto) nel 2023. Si tratta di uno sparatutto in prima persona all'apparenza piuttosto classico come struttura, ma dotato di un'identità particolare fornita soprattutto dall'ambientazione fantasy medievaleggiante e dalla pervasiva presenza della magia come elemento portante. Guardando video e immagini si nota bene che tra gli autori ci sono sviluppatori di Painkiller, visto che anche in questo caso il gameplay è una festa di attacchi con armi da fuoco, da mischia e magie pagane assortite, usate per dare la caccia a streghe e altre creature oscure. Da The Vanishing of Ethan Carter, il titolo precedente del team, deriva invece l'impressionante qualità grafica di Witchfire, che anche in questo caso sfrutta la fotogrammetria per ricostruire ambientazione fantastiche ma notevolmente accurate.

Skate Story Skate Story Forse non il gioco più appariscente della prossima annata indie, ma sicuramente uno dei più affascinanti, almeno da quanto abbiamo visto finora: Skate Story entra di diritto tra i giochi da tenere d'occhio nei prossimi mesi. Il trailer è davvero uno spettacolo da guardare e riguardare, grazie a una caratterizzazione estetica veramente unica e una colonna sonora che promette davvero grandi cose. Il nuovo esperimento di Sam Eng è un gioco di skateboard "demoniaco" che sembra puntare molto sul fascino dello stile grafico e sull'accompagnamento musicale, tanto da sembrare quasi un misto tra simulazione di skate e rhythm game, tutto improntato sull'azione coreografica e l'abilità ai comandi. Protagonista della storia è un demone fatto di "vetro e dolore", condannato ad andare in skate fino alla Luna attraverso varie ambientazioni, eseguendo trick e oltrepassando ostacoli, per raggiungere la redenzione.

Broken Roads Broken Roads, uno screenshot Gli RPG di stampo classico non se ne sono mai andati veramente, ma bisogna dire che, di recente, bisogna spesso rivolgersi all'ambiente indie per trovare qualcosa di veramente profondo, impegnativo e stimolante per gli appassionati del genere. Broken Roads, da parte di Drop Bear Bytes, sembra proprio essere il prossimo evento di notevoli dimensioni nell'ambito dei giochi di ruolo narrativi, caratterizzato peraltro da un'inquadratura e una struttura che richiamano da vicino i classici di Black Isle e BioWare. In maniera simile a quanto fatto da Disco Elysium, anche Broken Roads sembra riuscire a proporre un'esperienza di gioco difficile da trovare tra le maxi-produzioni di questi tempi, con un ritmo più riflessivo, una grande quantità di testo di ottimo livello, la possibilità di influire attivamente sulla narrazione attraverso scelte con caratteristiche morali e combattimenti strategici. L'ambientazione post-apocalittica australiana un po' alla Fallout dona inoltre un'interessante identità a questo particolare gioco.

Little Devil Inside Little Devil Inside ha uno stile davvero unico Lo inseriamo in questa lista con l'idea che il 2023 debba essere per forza il suo anno, visto il tempo ormai intercorso dal suo annuncio che lo mette ormai a rischio vaporware: Little Devil Inside è comparso a più riprese in elenchi di questo tipo e speriamo che questa sia l'ultima volta, con il gioco destinato ad arrivare in forma definitiva nei prossimi mesi. Purtroppo, al di là dell'innegabile fascino di grafica e atmosfere, non è facile discernere ancora qualcosa di più concreto e sostanzioso sul gioco di Neostream Interactive, ma continuiamo a dare fiducia al team e considerarlo uno dei giochi indie di maggiore interesse tra quelli in arrivo. Annunciato addirittura nel 2015, Little Devil Inside è un action avventure con elementi survival e RPG, secondo gli sviluppatori: un misto di cose che appare strano anche vedendo i recenti trailer, ma che sembra - se non altro - tenuto bene insieme da una direzione artistica davvero superlativa.