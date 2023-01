KartRider: Drift, un trailer per il precampionato su PC e mobile

KartRider: Drift si prepara alla fase di precampionato con il trailer pubblicato da Nexon. Il video ci ricorda che il gioco di guida arcade free-to-play farà il proprio debutto il 13 gennaio su PC, iOS e Android, con le versioni PlayStation e Xbox a seguire.

Annunciato nel 2019 proprio su Xbox, KartRider: Drift è l'ultima incarnazione di una serie che in Asia può contare su di una base d'utenza enorme, con oltre 300 milioni di giocatori, grazie alle sue meccaniche immediate e alla grafica cartoonesca.

"KartRider: Drift è l'unico gioco di corse di kart free-to-play e multipiattaforma dove troverai emozioni arcade, gare di velocità e di derapata, personalizzazioni uniche in alta definizione, sia per i kart che per i personaggi. Caos e divertimento ti attendono sul tracciato", si legge nella pagina Steam del gioco.

"Sfida i tuoi amici su più piattaforme. Zero barriere, nessuna porzione di gioco a pagamento né pay-to-win a ostacolare il tuo divertimento e la tua scalata al successo. I nuovi contenuti, creati da zero per una modalità di gioco sempre dinamica e online, sono resi disponibili con regolarità, mentre gli aggiornamenti arrivano all'inizio di ogni stagione."

"Gareggia con i tuoi amici dove e quando vuoi! KartRider: Drift è facilissimo da imparare a giocare tra PC, Xbox, PlayStation e dispositivi mobili senza porzioni di gioco a pagamento. Tra partite locali e funzionalità online, c'è sempre un modo di divertirti con i tuoi amici in totale libertà."

"Assumi il controllo grazie alla piena libertà di personalizzazione dei veicoli. Rendi unico il tuo personaggio, adattalo alla tua personalità e crea il kart perfetto per tagliare il traguardo e scalare le classifiche con stile."

"Eleva il tuo modo di giocare grazie alle gare multigiocatore più veloci e competitive nel mondo delle corse con i kart: la Modalità velocità. Spingiti al limite con controlli di precisione, sistema di derapata avanzato e gameplay impegnativo, oppure prova la caotica e sorprendente Modalità oggetti. Liberati dei tuoi avversari con Missili, Bombe d'acqua e persino UFO. Qualsiasi modalità tu scelga, il primo posto ti attende!"

"KartRider: Drift è un gioco multigiocatore online che aggiunge continuamente kart, personaggi, skin, tracciati, opzioni di personalizzazione e anche corposi contenuti stagionali. Fai in modo che la tua Officina sia sempre ben fornita e che le tue abilità migliorino di pari passo col gioco!"