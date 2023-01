Square Enix nel 2023: grandi annunci su Final Fantasy ma anche tanti NFT e blockchain

Con l'avvio del nuovo anno è arrivata anche la tradizionale "lettera" del presidente di Square Enix, Yosuke Matsuda, che annuncia un anno ricco di NFT e blockchain, mentre alcuni sviluppatori particolarmente in vista come Yoshinori Kitase parlano di grandi annunci più inerenti i videogiochi veri e propri, in particolare su Final Fantasy.

Si prospetta dunque un anno misto da parte di Square Enix: dal punto di vista "corporativo", la lettera di Matsuda guarda più al lato finanziario della compagnia e si concentra su quegli ambiti su cui il publisher sembra volersi concentrare in maniera particolare nel prossimo futuro.

Dopo aver ripercorso alcuni eventi importanti del 2022, tra i quali la vendita di Crystal Dynamics, Eidos Montreal e le loro proprietà intellettuali, principalmente per una questione di contenimento dei costi, Matsuda ha riferito che sul medio e lungo termine Square Enix vuole concentrarsi ulteriormente su NFT e blockchain, anche in linea con la spinta che queste soluzioni tecnologiche stanno ricevendo dal governo giapponese.

"Il nostro gruppo ha molti giochi basati su blockchain e basati su IP originali in sviluppo, alcuni dei quali abbiamo annunciato l'anno scorso, e ci stiamo preparando ad annunciarne altri nel corso del nuovo anno". Matsuda si rende conto che questi argomenti possono causare anche delle polemiche, ma trova che siano elementi indispensabili per il futuro della compagnia.

Dal punto di vista dei giochi più tradizionali, prendiamo per buono il messaggio di auguri per il nuovo anno di Yoshinori Kitase, il quale ha riferito che nel 2023, oltre ovviamente all'uscita di Final Fantasy XVI, ci saranno anche altre novità e annunci, in particolare un "grosso annuncio" di cui ancora non può parlare ma che dovrebbe contribuire a rendere questo un anno molto importante per Final Fantasy.

Inoltre, ha spiegato che lo sviluppo di Final Fantasy VII Rebirth sta accelerando rapidamente, con ulteriori informazioni che sono previste per quest'anno.