NVIDIA RTX 4070 Ti, primi benchmark: veloce come una RTX 3090 Ti, costa il 40% in meno

Si continua a parlare della NVIDIA RTX 4070 Ti, la scheda che potrebbe finalmente rilanciare le vendite di un settore in grossa crisi: stando ai primi benchmark trafugati, la GPU in questione sarebbe veloce come una RTX 3090 Ti, sebbene costi il 40% in meno.

Sappiamo infatti che NVIDIA ha abbassato il prezzo ufficiale della RTX 4070 Ti a 799 dollari per una serie di motivi, fra cui una tassazione per il momento più leggera dei prodotti di importazione, ma sopratutto perché le vendite delle GPU desktop sono crollate nel Q3 2022 e bisogna assolutamente recuperare terreno.

Come avrete letto, le specifiche tecniche della RTX 4070 Ti dimostrerebbero che si tratta in realtà della 4080 cancellata dall'azienda californiana, e anche i benchmark sembrano confermare questa tesi: lo si può vedere nei punteggi ottenuti con TimeSpy Extreme (4K) e FireStrike Ultra (4K):

GPU TimeSpy Extreme 4K FireStrike Ultra 4K RTX 4090 19484 24938 RX 7900 XTX 14883 19465 RTX 4080 14022 17316 RX 7900 XT 12707 17288 RTX 3090 Ti 11312 13987 RTX 4070 Ti 11258 13698

A fronte di questi numeri, il già citato prezzo ufficiale di 799 dollari (ma bisognerà poi vedere cosa accadrà effettivamente, sia chiaro) renderebbe la RTX 4070 Ti una vera e propria bomba in termini di rapporto fra potenza e costo: proprio quello di cui il mercato delle schede video ha disperatamente bisogno.