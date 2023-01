Avowed e Senua's Saga: Hellblade 2, periodi d'uscita possibili svelati da un presunto insider

Nei giorni scorsi, il misterioso account Twitter "sn0w1n", che sostiene di essere una sorta di leaker o insider, avrebbe svelato i periodi di uscita di Avowed e Senua's Saga: Hellblade 2, ma la questione ovviamente va presa come una semplice voce di corridoio assolutamente non confermata.

Secondo quanto riferito da sn0w1n, che in precedenza sembra aver azzeccato proprio qualche periodo d'uscita dei giochi e aveva anche diffuso una prima immagine di Avowed, sembra che il gioco di Ninja Theory sia previsto per quest'anno, mentre l'RPG di Obsidian andrebbe al prossimo anno.



In sostanza, Senua's Saga: Hellblade 2 dovrebbe uscire a settembre 2023 in base a quanto riferito dal presunto insider, mentre Avowed sarebbe previsto per il 2024, ancora senza un periodo preciso. Entrambi i titoli non hanno ancora un periodo di lancio indicativo, dunque non sappiamo bene come prendere l'informazione in questione.

D'altra parte, Senua's Saga: Hellblade 2 ha iniziato lo sviluppo diversi anni fa, dunque è possibile che si trovi a buon punto, anche se settembre 2023 sembra quasi "troppo presto", considerando che non era stato mostrato nemmeno all'evento Xbox & Bethesda del 2022. Piuttosto comprensibile invece l'uscita di Avowed nel 2024, visto che del gioco non abbiamo ancora visto nulla e che Obsidian sta portando aventi diversi progetti in contemporanea, anche se ovviamente in molti sperano in un possibile lancio a sorpresa nel corso di quest'anno.

In ogni caso, ricordiamo che si tratta solo di voci di corridoio e che dunque attendiamo eventuali informazioni da parte di Microsoft. A questo proposito, si sono accumulati un po' di rumor su un possibile evento di presentazione di Xbox Game Studios per l'inizio del 2023, a questo punto attendiamo possibili conferme al riguardo.