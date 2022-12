Amazon Music Unlimited gratis per tre mesi: l'offerta di inizio 2023

Tramite Amazon Italia potete abbonarvi a Amazon Music Unlimited a costo zero per un periodo di tre mesi. Il prezzo standard sarebbe 29.97€. Potete trovare l'offerta a questo indirizzo. Qui sotto vi spieghiamo tutti i dettagli della promozione.

L'offerta promozionale di Amazon Music Unlimited è valida fino all'11 gennaio 2023. L'offerta può essere utilizzata unicamente se non vi sieme mai iscritti ad Amzon Music Unlimited e se non avete mai utilizzato il servizio in formato gratuito da 30 giorni. Se siete già abbonati, non potete aggiungere tre mesi al vostro abbonamento. Come sempre, potete sfruttare l'offerta e poi cancellare l'abbonamento, così da utilizzarlo per tutto il tempo che vi rimane ma non rinnovare l'abbonamento a 9.99€.

Amazon Music Unlimited offre musica on demand sempre senza pubblicità. Dà ovvero accesso illimitato ai tuoi brani preferiti e permette anche di ascoltare la musica offline utilizzando un numero infinito di skip. Inoltre, si integra con Alexa e permette di richiedere canzoni semplicemente a voce. Dà accesso a oltre 90 milioni di brani in qualità HD e oltre 7 milioni di brani in qualità Ultra HD (ovvero con bitrate oltre 10 volte superiore rispetto ai servizi di streaming in definizione standard). Dispone anche di album esclusivi rimasterizzati in Ultra HD. Supporta anche migliaia di brani in Dolby Atmos e 360 Reality Audio.

Amazon Music Unlimited

