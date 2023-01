Cyberpunk 2077: il cosplay di Lucy da xenon_ne ci porta sulla luna

Cyberpunk 2077 ha ottenuto, contrariamente alle previsioni, un secondo periodo di hype grazie anche a Cyberpunk: Edgerunners, la serie TV Netflix che ha rilanciato alla grande anche il gioco e da cui è tratto anche questo cosplay di Lucy da parte di xenon_ne (nota anche come Alin Ma), che mette in scena una delle riproduzioni più convincenti del personaggio della nuova serie animata.

Lucyna Kushinada, detta Lucy, è ormai un vero e proprio simbolo della serie animata prodotta da Netflix e Studio Trigger in collaborazione, grazie alla profondità del personaggio messo in scena ma anche al suo aspetto carismatico e affascinante. La modella riesce a infondere ancora una volta il suo stile curato e dotato di una certa classe, riprendendo in pieno il particolare look della netrunner in questione con una fedeltà notevole.

Il costume appare qui piuttosto vicino a quello originale del personaggio, compresa anche la complessa e particolare capigliatura che richiama lo stile pienamente futuristico e fantascientifico di Lucy. xenon_ne si avvale poi di alcuni elementi modificati in post-produzione per ottenere un effetto ancora più d'impatto, ma è comunque notevole la cura nella costruzione degli abiti, della capigliatura e del trucco, oltre alla scelta delle luci nella foto.

Il look nel complesso rientra perfettamente in quella che potrebbe essere una moda post-moderna in stile cyberpunk, in linea con l'estetica generale dei netrunner. La foto riportata qui sotto riprende peraltro un momento particolare della serie animata Cyberpunk: Edgerunners, ovvero la "visita" sulla luna, che nella storia avviene in due momenti e con risultati totalmente diversi.

Se cercate altri cosplay, vi rimandiamo ad alcuni dei più recenti pubblicati su queste pagine, come il cosplay di Lucy da shirogane_sama tratto da Cyberpunk 2077, quello di Sakura di diaphora_cosplay, il cosplay di Tae Takemi di Xenon_ne da Persona 5, il cosplay di anastasia.komori da The Legend of Zelda, il cosplay di Marin di jasikyu da My Dress-Up Darling, quello di Makima da Shirogane_sama tratto da Chainsaw Man, il cosplay di Lucy da xenon_ne tratto da Cyberpunk: Edgerunners, quello di Elizabeth di calssara tratto da The Seven Deadly Sins e il cosplay di Marion in costume da bagno di yazbunnyy tratto da Dragon Ball.