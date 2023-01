PlayStation Plus: i giochi gratis per PS5 e PS4 di gennaio 2023 disponibili da oggi

Inizia il nuovo anno e siamo giunti anche al primo martedì del 2023, dunque sapete cosa succede: i giochi gratis per PS5 e PS4 del PlayStation Plus di gennaio 2023 verranno resi disponibili in giornata per tutti gli abbonati al servizio di Sony, che potranno riscattarli e aggiungerli alla propria raccolta digitale.

I tre giochi gratis per gli abbonati sono stati annunciati e presentati in maniera estesa già la settimana scorsa, ma ricordiamo anche qui si cosa si tratta.

I giochi gratuiti di questo mese per gli iscritti a PS Plus Essential, Extra e Premium sono:

Star Wars Jedi: Fallen Order - PS5 e PS4

Fallout 76 - PS4

Axiom Verge 2 - PS5 e PS4

Come riportato in precedenza, Star Wars Jedi: Fallen Order è l'ottimo action game in terza persona incentrato sull'universo di Star Wars, che racconta la storia di Cal Kestis, ultimo Jedi sopravvissuto all'Ordine 66 di eliminazione totale. Dopo una vita passata a fuggire e nascondersi, il protagonista dovrà ritrovare la via della Forza e ricominciare a utilizzare la spada laser per combattere l'Impero dopo un evento drammatico, dando una nuova speranza alla ribellione. Potete leggere la nostra recensione del gioco.

Fallout 76 è invece il MMORPG di Bethesda e Zenimax sulla celebre serie post-apocalittica che, dopo un avvio alquanto difficoltoso, è riuscito a riprendersi grazie al lungo ed esteso supporto dimostrato dagli sviluppatori, tanto da aver raggiunto 13,5 milioni di giocatori di recente. Il gioco continua peraltro ad espandersi e arricchirsi, dunque l'offerta rimane decisamente viva e attuale, a tale proposito potete leggere la recensione dell'espansione Spedizioni: Il Pitt.

Axiom Verge 2, infine, è un gioco indie di Thomas Happ. Si tratta di un metroidvania ad ambientazione fantascientifica, caratterizzato da un look in 2D da vecchia scuola. Dopo l'ottimo successo raggiunto dal primo capitolo, questo secondo riprende la medesima struttura ma la espande ulteriormente, introducendo alcune nuove idee interessanti e arricchendo il gameplay rendendolo più profondo e interessante. Potete conoscerlo meglio leggendo la nostra recensione di Axiom Verge 2.