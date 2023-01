Offerte Amazon: Kobo Libra 2, sconto per il lettore ebook nel modello da 32 GB

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un Kobo Libra 2 da 32 GB. Lo sconto segnalato è di 10.50€, ovvero del 6%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo precedente per questo lettore ebook è 180.49€. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre per la piattaforma, in quanto durante il Black Friday è stato messo in sconto a dieci euro in meno per alcune ore. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Kobo Libra 2 dispone di un touchscreen HD da 7 pollici con schermo E Ink Carta 1200, che è più veloce e ha maggiore contrasto rispetto ai modelli precedenti. È antiriflesso e limita la luce blu per evitare l'affaticamento degli occhi. Kobo Libra 2 supporta gli audiolibri Kobo. È impermeabile a livello IPX8, ovvero fino a 60 minuti e fino a 2 metri di profondità.

