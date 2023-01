Dazn aumenta i prezzi degli abbonamenti e aggiunge un nuovo pacchetto

Dazn ha deciso di praticare un aumento dei prezzi degli abbonamenti Standard e Plus per i nuovi utenti (i vecchi abbonati manterranno i vecchi prezzi), aggiungendo al contempo un nuovo pacchetto pensato per chi non vuole seguire il calcio, ma solo gli altri sport.

Il piano Standard, che comprende tutti gli sport, sei dispositivi registrabili e visione contemporanea su due dispositivi differenti, a patto che siano nella stessa rete internet, aumenta di 10€, passando da 29,99€ a 39,99€ al mese. Per continuare a pagare 29,99€ bisognerà sfruttare la nuova opzione di abbonamento annuale, che al netto di un risparmio di 120€, non potrà essere disdetta fino alla scadenza (i pagamenti saranno comunque mensili).

Il piano Plus, con sette dispositivi registrabili, e visione contemporanea su due dispositivi, anche da reti differenti, aumenta anch'esso di 10€, passando da 44,99€ a 54,99€ al mese. Anche in questo caso, l'abbonamento annuale consente di pagare il vecchio prezzo, con le stesse modalità dell'abbonamento Standard.

Il nuovo piano, chiamato Dazn Start, costa invece 12,99€ al mese ed è, come accennato, pensato per quelli che amano gli sport ma non il calcio. Quindi comprende tutto il basket italiano ed europeo, l'NFL e tante altre discipline. I dispositivi registrabili sono massimo quattro e la visione contemporanea è limitata a due dispositivi connessi alla stessa rete internet.