Game Pass: disponibili i primi giochi di gennaio 2023

Disponibili i primi giochi di gennaio 2023 per gli abbonati a Game Pass, Xbox e PC. Si tratta di Street Fighter 30th Anniversary Collection, Stranded Deep e The DioField Chronicle, con quest'ultimo che sarà sbloccato più tardi nel corso della giornata. Sempre più tardi dovrebbero essere annunciati gli altri giochi in arrivo sul servizio nel primo mese dell'anno appena iniziato.

Street Fighter 30th Anniversary Collection è una raccolta che comprende i primi tre Street Fighter, con tutte le rispettive varianti, nonché la serie Alpha. Sviluppata da Digital Eclipse, comprende anche una sezione museo dove vengono raccontati molti fatti su una delle serie più iconiche di Capcom.

Stranded Deep di Beam Team Games è un survival in cui bisogna riuscire a cavarsela dopo un disastro aereo. Giocabile da soli o in cooperativa, è un titolo molto recente, nonostante sia stato per anni in accesso anticipato su PC.

The DioField Chronicle di Square Enix è uno gioco di ruolo strategico che racconta di una guerra lunga anni e di un mondo sconvolto.

Considerate che i giochi riportati non sono stati annunciati, ma che la loro inclusione sul Game Pass è stata desunta dalle relative pagine nel Microsoft Store.