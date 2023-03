Mario Kart 8 e Splatoon sono offline: manutenzione urgente per problemi di sicurezza

Nintendo ha messo momentaneamente offline alcuni suoi giochi di grande rilievo come Mario Kart 8 e Splatoon, attraverso una manutenzione urgente straordinaria per risolvere alcuni problemi di sicurezza rilevati sulla piattaforma online.

Sia Mario Kart 8 che Splatoon sono stati posti offline alle ore 5:30 del mattino di oggi, venerdì 3 marzo, senza una tempistica precisa né indicazioni più dettagliate sui lavori in corso o le motivazioni che hanno spinto alla manutenzione d'emergenza. C'è stato comunque un comunicato da parte di Nintendo, per spiegare la disattivazione delle modalità online, che per due titoli di questo tipo hanno una grande rilevanza.

"Abbiamo identificato alcune vulnerabilità con il gioco online per questi servizi network e abbiamo iniziato una manutenzione temporanea d'emergenza", si legge nel messaggio ufficiale di Nintendo sulla manutenzione al Network. "Prevediamo una durata estesa della manutenzione, mentre sistemiamo questi problemi e non abbiamo ancora una tempistica precisa per indicare la riattivazione del gioco online. Ci scusiamo sinceramente per questo inconveniente e apprezziamo la vostra comprensione".



Non sappiamo ufficialmente di cosa si tratti, ma secondo il leaker OatmealDome, che si occupa spesso di effettuare il datamining sul network Nintendo, la vulnerabilità potrebbe essere legata a un exploit chiamato ENLBufferPwn, che consente a un malintenzionato di prendere il controllo della console di un altro utente in remoto ed eseguire del codice su questa.

Si tratta di un buco di sicurezza che può diventare di notevole entità, perché può essere sfruttato semplicemente prendendo parte a una partita multiplayer online e può portare anche al furto di dati sensibili, se registrati sulla console. Non c'è conferma ufficiale, ma secondo varie fonti sarebbe questo il problema che avrebbe spinto Nintendo ad agire con urgenza per correggere la vulnerabilità del sistema.