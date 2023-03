TikTok, nuovo blocco in arrivo: massimo un'ora di utilizzo al giorno per i minorenni

TikTok è ormai la piattaforma social più diffusa fra i giovani, e proprio nei confronti di questi è stata varata una modifica che verrà applicata attraverso aggiornamento dell'app, che impone un limite massimo di un'ora di utilizzo al giorno per i minorenni.

Per tutti gli account di persone con meno di 18 anni verrà impostato di default un blocco che disattiva l'applicazione dopo i 60 minuti di utilizzo quotidiani. Ovviamente questa impostazione può essere disattivata, a sua volta, tra le opzioni dell'applicazione, cosa che non la rende proprio una misura draconiana, ma può comunque aiutare a limitare l'uso dell'app tra giovani e giovanissimi.

D'altra parte, attraverso i controlli famigliari sarà possibile, per i genitori, tenere traccia più precisamente del tempo di utilizzo di TikTok da parte dei figli, ed entrambe le misure insieme dovrebbero garantire un maggiore controllo sull'uso che ne fanno i minorenni, cercando in questo modo di limitarne gli abusi.

C'è dietro anche della ricerca, a quanto pare: TikTok afferma di aver scelto il tempo massimo di un'ora dopo aver consultato le ricerche accademiche del Digital Wellness Lab del Boston Children's Hospital, nientemeno. Non c'è ancora una tempistica precisa per il rilascio dell'aggiornamento, ma nelle prossime settimane dovrebbe arrivare questa opzione per limitare l'utilizzo dell'app, che sta spopolando tra i minorenni in maniera anche preoccupante.

Sarà possibile allungare il limite di utilizzo, selezionando un'opzione specifica: quando l'app raggiunge tale limite, l'utente può estenderlo ulteriormente, ma anche questo potrebbe rappresentare un influsso positivo. Secondo TikTok, il fatto che sia richiesta un'azione attiva agli utenti per poter riattivare l'app, può fungere da filtro "psicologico", perché porta a rendersi conto del tempo passato sull'app. Allo stesso modo, ci saranno report più dettagliati e precisi sul tempo di utilizzo per i genitori.