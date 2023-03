Amazon Kindle Unlimited: due mesi gratis per ancora pochi giorni, ecco la promozione

Amazon ha reso disponibile una nuova promozione dedicata a Kindle Unlimited. Il suo servizio ebook è disponibile gratuitamente fino al 29 marzo 2023 e permette di ottenere due mesi a costo zero. Potete trovare la promozione a questo indirizzo.

Secondo le indicazioni ufficiali di Amazon, i clienti attualmente iscritti a Kindle Unlimited con periodo d'uso gratuito di 30 giorni o con piena iscrizione non possono usufruire dell'offerta promozionale. I clienti che hanno beneficiato di un'offerta promozionale di Kindle Unlimited o del periodo d'uso gratuito di 30 giorni nei trentasei mesi antecedenti l'inizio dell'offerta promozionale potrebbero non essere idonei per tutte le offerte promozionali relative a tale servizio. È ovviamente possibile disdire l'abbonamento in ogni momento: dopo due mesi il prezzo tornerà regolarmente a 9.99€.

Amazon Kindle Unlimited dà accesso a oltre 1 milione di titoli, tra romanzi, visual novel, albi a fumetti, manuali e non solo. Potete utilizzarlo da qualsiasi dispositivo tramite l'app Kindle: potete usare il computer, lo smartphone, il tablet e ovviamente i lettori eBook Kindle. Potete trovare romanzi da poco pubblicati ma anche grandi classici come La compagnia dell'anello di Tolkien o la saga di Harry Potter.