Warcraft 3: Reforged, critiche le prime recensioni della stampa

Emerse online le prime recensioni di Warcraft 3: Reforged, l'ultima fatica di Blizzard, tutte concordi nel parlare di un'operazione svecchiamento riuscita a metà per lo storico strategico in tempo reale. I voti non sono completamente negativi, visto che vanno dal 7,5 al 6, ma ovviamente dal remake di un classico di questo livello ci si aspettava molto di più.



Tutti gli articoli parlano di un gioco che rimane molto divertente da giocare, con delle campagne single player dal design eccellente e dei livelli progettati con rara intelligenza. Peccato che tutte le caratteristiche accessorie del gioco siano quantomeno da rivedere, tra mancanze, tagli, promesse non mantenute, bug e chi più ne ha più ne metta. Insomma, non è davvero chiaro cosa sia andato storto e perché Blizzard non abbia potuto curare Warcraft 3: Reforged come al suo solito, quantomeno per rendere merito al titolo originale.



Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione di Warcraft 3: Reforged.



