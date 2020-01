The Last of Us 2, vediamo il demake per PS1 realizzato con Dreams

Come sarebbe The Last of Us 2 se fosse un gioco per PS1? Per scoprirlo basta guardare questo filmato in cui possiamo ammirare un demake dell'opera di Naughty Dog realizzato con Dreams, il nuovo prodotto di Media Molecule che è anche un potente tool di sviluppo.



Il risultato è davvero brillante, con delle versioni low poly di Ellie e Joel che splorano una casa abbandonata. In realtà ci sono alcuni dettagli che fanno capire come non si tratti di un gioco per pS1 (ad esempio la mancanza di distorsione prospettica), ma l'effetto è comunque convincente. Ovviamente a stupire non è tanto la grafica ma quanto il fatto che idealmente il tutto funzioni.



Quello di The Last of Us 2 non è il primo demake realizzato in Dreams. Molti altri giochi hanno subito lo stesso trattamento, tra i quali Death Stranding e Cyberpunk 2077. Vi piacerebbe giocare una versione PS1 di The Last of Us 2?