Resident Evil 3: il nuovo video gameplay preso dalla diretta senza spoiler di Capcom

Questo è il nuovo video gameplay di Resident Evil 3 preso dalla diretta senza spoiler che Capcom ha tenuto nella serata di oggi sul suo canale di Twitch. Watch Resident Evil 3 Remake Premiere Livestream [Official] from ResidentEvil on www.twitch.tv

Una diretta partita dopo qualche problema e che ha mostrato aspetti già descritti dalla nostra prova di Resident Evil 3. Nonostante questo è interessante vedere nuovamente il gioco in azione, presentato questa volta dalla community manager Kat.



Grazie alla sua diretta, rigorosamente senza spoiler, abbiamo potuto vedere come una persona normale se la caverà col gioco, riuscendo a volte a compiere mosse avanzate come la schivata, mentre altre fallendo più o meno miseramente. Kat ha inoltre posto l'accento su di alcune nuove caratteristiche di questo remake.



Per esempio il coltello in nostro possesso non ha più una barra che ne limita la resistenza e si potrà usare più volte senza problemi. Inoltre potremo scrollarci di dosso gli zombi con un QTE, una meccanica già presente nel remake di Resident Evil 2.



Come abbiamo detto, inoltre, abbiamo anche un nuovo sistema di schivata. Kat lo ha usato correttamente all'inizio del video e verso la fine, quando avrebbe dovuto farsi sopraffare dagli zombie. Grazie a questa schivata potremo persino contrattaccare i nemici, se eseguita in maniera perfetta.



Il remake di Resident Evil 3 uscirà il prossimo 3 aprile 2020 su PS4, Xbox One e PC.