FIFA 20: FUT Player Days, ecco i dettagli dell'evento e la squadra della Copa Libertadores

All'interno degli speciali pacchetti, oltre a questi calciatori, sarà possibile trovare oggetti speciali potenziati in modo permanente rilasciati in pacchetti, tramite SBC e Obiettivi. Saranno aggiunti oltre 20 oggetti base per 800 giocatori CONMEBOL Libertadores e Sudamericana. Inoltre, ci saranno carte speciali CONMEBOL MOTM rilasciate periodicamente per il resto di FUT 20.



Durante i giorni dell'evento FUT Player Days saranno disponibili i pacchetti speciali. Comprando un pacchetto se ne riceverà un secondo gratis. Durante l'evento saranno anche disponibili pacchetti scontati fino al 50%. Per capire quali pacchetti sono oggetto di promozione occorrerà fare attenzione a se è indicato sul pacchetto.



Più giocherete a FUT 20 e più grande sarà la ricompensa. Tutti coloro che hanno giocato a FIFA 20 Ultimate Team dal lancio riceveranno una ricompensa accedendo da qualsiasi dispositivo durante l'evento.



Ecco i premi:



11 - 60 Giorni Jumbo Premium Gold Pack

61 - 118 Giorni Prime Gold Players Pack

119 - 155 Giorni Rare Mega Pack

156+ Giorni Ultimate Pack