Gotham Knights classificato a Taiwan, ma solo per PS5 e Xbox Series X|S, versioni old-gen a rischio?

Gotham Knights è stato classificato dalla rating board di Taiwan. Fin qui nulla di strano, considerando che il gioco è in dirittura d'arrivo nei negozi ad ottobre, se non fosse che il gioco è stato registrato solo per PS5 e Xbox Series X|S, mentre le versioni old-gen per PS4 e Xbox One non vengono menzionate affatto.

L'ipotesi più pessimistica è che le versioni PS4 e Xbox One siano state cancellate, tuttavia riteniamo sia uno scenario altamente improbabile dato che l'annuncio della data di uscita di Ghotam Knights risale a poche settimane fa e che sul sito ufficiale sono ancora presenti loghi e riferimenti alle due console della scorsa generazione.

Gotham Knights

Detto questo al momento non possiamo neppure escludere la cancellazione delle versioni old-gen di Gotham Knights a priori, dunque non ci resta che continuare a monitorare la situazione in attesa di eventuali novità in merito.

Gotham Knights sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S, PC, PS4 e Xbox One a partire dal 25 ottobre.