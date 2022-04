Pokémon Go, l'espansione per il Gioco di Carte Collezionabili porta nuove carte realistiche

The Pokémon Company International ha svelato oggi vari dettagli sulla nuova espansione Pokémon GO del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, il cui lancio è previsto in tutto il mondo l'1 luglio 2022.

Si tratta di una collaborazione speciale ispirata al gioco Niantic, che porta con sé anche delle novità assolute come le carte con illustrazioni fotorealistiche e scenari unici, che prendono spunto dal celebre gioco per dispostivi mobili.

In maniera simile all'effetto dato dall'uso della realtà aumentata, alcune carte ritraggono i Pokémon all'interno del mondo reale: Pikachu che passeggia assieme al suo Allenatore, Snorlax che dorme dappertutto e altro, mentre altre carte raffigurano i Pokémon in scene tipiche del gioco, come Blissey che difende eroicamente una Palestra e Aipom che schiva una Poké Ball.

Inoltre, oggetti e personaggi dal mondo di Pokémon GO compariranno sotto forma di carte Allenatore: i Pokéstop, ad esempio, come carte Stadio e i moduli esca come carte Strumento; mentre Spark della Squadra Istinto, Blanche della Squadra Saggezza e Candela della Squadra Coraggio appariranno in veste di carte Aiuto.

L'espansione Pokémon GO del GCC Pokémon sarà disponibile in una vasta gamma di prodotti, presso i rivenditori autorizzati di tutto il mondo, a partire dal primo luglio 2022, mentre altri verranno pubblicati successivamente.

Un esempio di una nuova carta "fotorealistica" di Pokémon GCC ispirata a Pokémon GO

Tra questi prodotti saranno presenti carte esclusive, tra cui potenti nuovi Pokémon-V e Pokémon-V ASTRO.

Questo è l'elenco dei prodotti ufficiali previsto con la nuova espansione Pokémon GO del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon: