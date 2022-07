Valkyrie Elysium: data di uscita forse svelata dal PlayStation Store assieme a nuove immagini

La pagina di Valkyrie Elysium del PlayStation Store è stata aggiornata svelando, probabilmente per errore, la possibile data di uscita e una serie di nuove immagini. A quanto pare l'action di Soleil pubblicato da Square Enix potrebbe arrivare su PS4, PS5 e PC il 28 settembre 2022.

Trattandosi di un aggiornamento del PlayStation Store e non di un annuncio ufficiale non è possibile avere la certezza che la data indicata (immortalata da un'immagine scattata dalla redazione di MP1ST) sia effettivamente corretta. Sony poco dopo i primi avvistamenti in rete ha modificato rapidamente la pagina, rimuovendo qualsiasi riferimento alla data sopracitata. Detto questo, Valkyrie Elysium è stato classificato di recente dalle rating board di vari paesi, segno che forse non dovremo attendere a lungo per ricevere notizie ufficiali in merito.

MP1ST inoltre segnala che il PlayStation Store ha anche condiviso anche una serie di nuove immagini di Valkyrie Elysium, che volendo potrete visualizzare qui. Secondo molti questi scatti inediti sono tratti da un nuovo trailer, che probabilmente verrà pubblicato in concomitanza con l'annuncio della data di uscita.

Ufficialmente, Valkyrie Elysium è atteso su PS5, PS4 e PC entro la fine del 2022. Si tratta di un action sviluppato da Soleil che si pone come spin-off della serie Valkyrie Profile di tri-Ace.