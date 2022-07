Inscryption: versione PS4 classificata in Australia, annuncio a breve?

L'Australian Classification ha classificato Inscryption per PS4, forse svelando in anticipo il porting per console del titolo realizzato da Daniel Mullins e pubblicato da Devolver Digital che mescola carte ed escape room.

La rating board australiana, come segnala Gematsu, ha aggiunto al proprio database solo la versione PS4 di Inscryption, ma è anche vero che in passato l'ente ha classificato diversi titoli pubblicati da Devolver Digital per console Sony che alla fine sono arrivati su più piattaforme, quindi non è da escludere a priori un porting anche per Xbox e Nintendo Switch. A questo punto non rimane che attendere eventuali novità ufficiali.

Inscryption è stato pubblicato su PC per Steam, Epic Games Store, GOG e Humble Store ad ottobre dello scorso anno. Il gioco ha conquistato critica e pubblico, raggiungendo quota 1 milione di copie vendute a soli due mesi dal lancio e trionfando nei GDC e IGF Awards 2022.

Anche noi di Multiplayer.it abbiamo premiato Inscryption assegnandogli un 9 nella nostra recensione realizzata da Nicola Armondi, che afferma:

"Fresco, intenso e impegnativo senza essere complesso; così definiremmo Inscryption. L'avventura di Mullins, edita da Devolver Digital, è un gioco di carte ma anche un escape room. Le battaglie a suon di carte sono rapide, divertenti ed estremamente varie. Le regole si espandono continuamente mantenendoci sempre sull'attenti, nel mentre una serie di piccoli enigmi spezzano il ritmo nel modo giusto. Sullo sfondo vi è inoltre una trama interessante, appassionante, ben recitata. Il grande mistero nascosto in Inscryption chiede di essere svelato e vi consigliamo di farlo."