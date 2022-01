Inscryption: le vendite superano 1 milione di copie, solo su PC

Inscryption si conferma un successo, considerando la portata del gioco e le aspettative di sviluppatori e publisher, avendo superato 1 milione di copie vendute a poco più di due mesi di distanza dall'uscita ed essendo disponibile solo su PC, per il momento.

Sviluppato da Daniel Mullins, autore anche dello strano e inquietante Pony Island, Inscryption riprende alcune caratteristiche proprio della produzione precedente per quanto riguarda i toni che si fanno progressivamente sempre più oscuri, svelandosi sempre di più come un'avventura dai contorni diversi rispetto al gioco di carte che sta al centro del gameplay.

Il risultato delle vendite è stato annunciato da Devolver Digital, publisher del gioco, attraverso un tweet di qualche giorno fa e dimostra come il titolo abbia raggiunto già un notevole pubblico, considerando la sua stranezza e la scarsa conformità agli schemi standard del mercato videoludico, come si conviene a una produzione indie dall'impronta piuttosto autoscale.



Inscryption è un'odissea fatta di cupe carte dark che fonde un roguelike deckbuilder, enigmi in stile escape-room e l'horror psicologico in un frullato di sangue. Ancora più oscuri sono i segreti iscritti sulle carte...

La sinossi ufficiale fa già capire come Inscryption si basi su elementi che non sono immediatamente visibili e richieda una lettura a diversi strati per poter essere compreso in pieno. Oltre agli ottimi risultati sul mercato, il gioco ha ottenuto importanti riconoscimenti presso la critica e lo potete conoscere meglio leggendo la nostra recensione, in attesa di capire se sia destinato ad arrivare anche su altre piattaforme, prima o poi.