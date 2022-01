I giochi per smartphone più popolari del 2021 su Uptodown: PUBG domina la classifica

Non si tratta di una semplice prima posizione: il celebre shooter che ha portato per primo al successo la formula del battle royale occupa infatti da solo praticamente tutto il podio , grazie alle sue versioni alternative. Ecco la top ten dei giochi più popolari su smartphone nel 2021:

Il marketplace di app Uptodown ha pubblicato un interessante studio sui giochi per smartphone più popolari del 2021 , analizzando la quantità di download registrati sul proprio store, i quali dimostrano come PUBG domini la classifica dei titoli mobile per l'anno appena trascorso.

In pratica, un dominio assoluto per il titolo di PUBG Corp. presente in top ten in quattro diverse versioni, superando ampiamente anche mostri sacri come Fortnite e Brawl Stars.

La top ten dei giochi mobile più scaricati su Uptodown

Bisogna comunque ricordare che lo studio condotto si basa su un campione parziale, essendo riferito agli utenti della piattaforma Uptodown, che tuttavia si presenta comunque molto ampio: 130 milioni di utenti in tutto il mondo e 3,8 milioni di app, in base a quanto riferito nel report.

Tuttavia, il catalogo è probabilente più ristretto rispetto a quello degli store ufficiali di Google Play e Apple App Store, i quali potrebbero rilevare risultati differenti per quanto riguarda i download complessivi. In ogni caso, un campione così ampio resta comunque significativo.

Interessante anche vedere quali siano i giochi più scaricati a seconda dell'area geografica, divisi per continente: PUBG Mobile Lite risulta il più popolare in Nord America, Free Fire in Sud America, Fortnite in Europa, PUBG Mobile in Africa, PUBG Mobile Lite in Asia e Gacha Life in Oceania.