Turning Red di PIxar arriverà solo su Disney+, lo staff è furibondo per questa scelta

Stando a quanto riportato da diversi insider, in Pixar non hanno preso bene il fatto che Turning Red, il prossimo film della compagnia, sarà distribuito soltanto su Disney+ e non arriverà nei cinema. L'annuncio è stato fatto lo scorso venerdì da Disney, che ha svelato il lancio del film l'11 marzo 2022 soltanto sul suo servizio di video streaming.

Turning Red è il terzo film di Pixar a essere distribuito esclusivamente sulla piattaforma di video streaming, dopo Soul e Luca (Onward è andato anche nei cinema). I motivi di questa scelta sono noti: la pandemia di COVID-19 ha prodotto un drastico calo di accessi nelle sale, in particolare per i film per famiglie. Quest'ultimo settore sembra sia quello che sta faticando di più a recuperare terreno dopo la riapertura parziale.

Turning Red, un'immagine del film

In precedenza era stato annunciato che Turning Red sarebbe arrivato nei cinema, ma evidentemente si è scelto di fare diversamente. Dentro Pixar la cosa non è stata presa bene.

Uno dei membri dello staff, che ha scelto di parlare sotto anonimato, ha dichiarato alla testata Insider che c'è grossa insoddisfazione per quanto avvenuto: "Fino a oggi credevamo tutti che Turning Red avrebbe segnato il nostro ritorno sul grande schermo e nello studio eravamo tutti emozionati che fosse stato scelto proprio questo film. È stato un duro colpo."

Un altro membro dello staff, sempre sotto anonimato, ha dichiarato che il lancio di Turning Red direttamente su Disney+ l'11 marzo è stato un vero e proprio shock. Comunque sia in molti hanno dimostrato di aver compreso questa decisione, dato l'aumento di contagi causato dalla variante Omnicron e l'aumento delle ospedalizzazioni tra i minori.

C'è anche da dire che, stando un altro insider, Soul e Luca hanno prodotto un grosso aumento nel numero degli abbonamenti per Disney+, aiutando il servizio nell'inseguimento di Netflix, quindi la compagnia potrebbe non avere mal accolto la novità, almeno dal punto di vista strategico.