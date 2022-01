I migliori giochi gratis per Nintendo Switch

Lo sparatutto di Epic Games più famoso degli ultimi anni è disponibile su qualsiasi piattaforma, anche su Switch, sempre distribuito in modalità free to play . Parliamo ovviamente di Fortnite , vero e proprio fenomeno di culto per milioni di videogiocatori e uno dei titoli di maggior successo di sempre. La sua formula è relativamente semplice: non costa niente, ha un ottimo e bilanciato multiplayer online e diverte. Gli acquisti tramite microtransazioni sono rappresentati da miglioramenti prettamente estetici, una cosa che li rende, quindi, non obbligatori.

Le microtransazioni non sono invasive e risultano praticamente superflue per avanzare nel gioco, a meno che non vogliate velocizzare la progressione attraverso i tanti livelli disponibili (lo sviluppatore Genius Sorority li aggiorna con molta frequenza).

Parliamo adesso di un gioco che ha saputo sfruttare la serie di Pokémon in un modo del tutto originale e fuori dagli schemi: Pokémon Cafè Mix è un puzzle game molto divertente e dallo stile grafico davvero adorabile. Nel gioco vi sarà chiesto di gestire un locale per i graziosi mostriciattoli Nintendo andando avanti attraverso schemi, puzzle e nuove sfide che vengono di volta in volta sbloccati.

Si possono anche acquistare le gemme nel relativo store in-game a pagamento per livellare al massimo il proprio personaggio e l'equipaggiamento, altrimenti si deve procedere sbloccando le missioni con molta pazienza. Super Kirby Clash è immediato, divertente e dalla giocabilità tipicamente Nintendo, quindi assolutamente da provare. Anche perché non costa niente!

Ancora una volta parliamo di un gioco gratuito sviluppato direttamente da Nintendo: è la volta di Super Kirby Clash , un action adventure da giocare anche in compagnia, insieme a tre amici in multiplayer locale oppure online. Si possono scegliere i relativi ruoli, armi e abilità, e l'obiettivo è quello di sconfiggere gli storici boss della serie avanzando di livello in livello.

Ci sono alcuni giochi che negli ultimi anni hanno avuto un successo strepitoso per la loro componente multiplayer online , uno di questi è sicuramente Rocket League , bizzarro e frenetico titolo sportivo che mescola in modo originale il calcio con la guida di macchine radiocomandate . La giocabilità è tanto semplice quanto divertente: le auto si comandano in modo molto convincente e l'unica regola è quella di fare più goal dell'avversario, spingendo l'enorme sfera all'interno delle porte.

Le microtransazioni, ovviamente non obbligatorie, tendono ad avvantaggiare sulla progressione chi è disposto a spendere un po' di soldi. In ogni caso, sul campo di battaglia ogni tank ha i suoi pro e contro, rendendo di fatto molto bilanciato il gioco tra chi spende e chi non lo fa.

È uno dei giochi free to play più diffusi e giocati al mondo e ha portato al successo la software house bielorussa Wargaming. Parliamo di World of Tanks, nella sua edizione "Blitz" che è uscita su tutti i dispositivi mobile (iOS e Android), ma anche sull'eShop di Nintendo Switch. Il gioco, adattato rispetto alla sua forma originale, mantiene tutte le caratteristiche della versione completa: un comparto grafico di primo livello, il sistema di progressione appassionante e ben congegnato, la sua giocabilità immediata, ma allo stesso tempo profonda e strategica.

Apex Legends

Grafica niente male su Nintendo Switch!

Sullo store Nintendo c'è spazio veramente per qualsiasi genere di gioco distribuito in modo totalmente gratuito. Abbiamo parlato di puzzle game, adventure, strategici e adesso vogliamo inserire nella nostra speciale classifica (senza ordine) anche uno sparatutto in soggettiva. Apex Legends è un FPS conosciuto sia su PC che console, non poteva mancare quindi anche la versione per Nintendo Switch. Il comparto grafico, seppur castrato dalle performance limitate dell'hardware portatile Nintendo, risulta comunque piacevole con tutte le attenuanti del caso. La giocabilità è leggermente diversa se non altro per l'abbassamento da 60fps a 30fps, fattore purtroppo inevitabile. Apex Legends è a tutti gli effetti una costola di Titanfall: la storia prende vita svariati anni dopo le guerre narrate in quest'ultimo, inoltre il gunplay è molto simile.

Rispetto a Titanfall sono state eliminate alcune caratteristiche come il doppio salto e la possibilità di correre sui muri, rendendo il gioco leggermente meno frenetico e più ragionato, oltre che il tutto è stato declinato al battle royale. Apex Legends è un free to play da provare assolutamente per la sua componente online ben strutturata e divertente.