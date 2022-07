Gun & Dungeons, la recensione dello sparatutto arcade di Miniclip per iOS e Android

Il genere dei twin stick shooter è molto ben rappresentato in ambito mobile, basi pensare a opere come il blockbuster Brawl Stars o il recente Catalyst Black, ma mancava un'esperienza più accessibile, da giocare magari con una mano sola e tenendo il terminale in verticale. Ebbene, a colmare questo vuoto ci ha pensato Miniclip con il suo nuovo... single stick shooter.

Gameplay: con una sola mano!

Gun & Dungeons, uno scontro a fuoco

Come detto, il gameplay di Gun & Dungeons si distingue per la particolare immediatezza: il gioco si controlla con un solo dito, pilotando uno stick virtuale riposizionabile che muove il nostro personaggio sullo schermo mentre teniamo il dispositivo in modalità ritratto. È dunque possibile spostarsi per evitare il contatto con i sempre più numerosi nemici e i loro eventuali proiettili, quindi fermarsi per far partire l'attacco.

Quest'ultimo si aziona completamente in automatico, cambiando modalità a seconda dell'arma equipaggiata e dei potenziamenti raccolti, dunque non è possibile direzionarlo come nei twin stick shooter classici né decidere quali avversari inquadrare e colpire: bisogna fidarsi del sistema di mira di prossimità, ma è chiaro che tale meccanismo si rivela un limite quando il grado di difficoltà comincia ad aumentare, in particolare durante le boss fight che concludono ogni singolo dungeon.