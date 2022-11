Meta Quest 2 in sconto e con Resident Evil 4 VR in regalo: i dettagli della promozione

Meta ha annunciato che a partire dal 18 novembre e per un periodo di tempo limitato, ogni acquisto di Meta Quest 2 includerà anche una copia di Resident Evil 4 VR. L'offerta è valida per gli acquisti sul sito ufficiale e presso i punti vendita aderenti all'iniziativa, ma solo fino a esaurimento scorte.

Ricordiamo poi che Meta Quest 2 include sempre anche una copia di Beat Saber: con questo acquisto, quindi, si ottengono fin da subito due giochi. Il visore VR sarà disponibile in sconto in entrambe le versioni, ovvero nel modello da 128 GB al prezzo speciale di 349,99 dollari e nel modello da 256 GB al prezzo speciale di 429,99 dollari. I prezzi italiani scontati non sono ancora confermati.

Precisiamo, a scanso di equivoci, che non siamo parlando di una copia di Resident Evil 4 remake in arrivo nel 2023, ma di Resident Evil 4 VR, già disponibile per l'acquisto. Il gioco costa di norma 39.99€.

La comunicazione ufficiale recita: "Le festività natalizie sono alle porte e Resident Evil 4 su Meta Quest 2 è il regalo da non farsi scappare. Valutato 9/10 da IGN, vincitore del premio Best VR/AR Game ai The Game Awards 2021, nominato per Immersive Reality Game of the Year e Immersive Reality Technical Achievement ai 25th Annual D.I.C.E. Awards, vincitore del premio Best VR Game of the Year ai SXSW Gaming Awards, finalista per la categoria VR Game of the Year ai 6th International VR Awards, Best Remake e Best AR/VR Game of the Year agli 11th Annual New York Game Awards: i riconoscimenti non finiscono mai."

"Resident Evil 4 è un titolo fondamentale per il genere survival horror e Armature Studio ha lavorato a stretto contatto con Capcom per reimmaginarlo per la VR, la sua incarnazione più viscerale. Sia che stiate imparando a conoscere l'agente speciale Leon S. Kennedy per la prima volta o che vi stiate godendo una ripetizione del gioco, combatterete contro creature orribili e affronterete gli abitanti di un villaggio controllati dalla mente mentre svelate un mistero da una prospettiva unica in prima persona che aumenta la suspense a 11."