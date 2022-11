Assassin's Creed Valhalla è l'ultimo grande episodio della serie Ubisoft? Sicuramente è il più ricco e corposo, l'unico finora che abbia ricevuto un supporto post-lancio durato due anni. Un esperimento che pare non destinato a ripetersi, però, se consideriamo che Mirage offrirà un'esperienza più compatta e poi si passerà alla piattaforma Infinity.

L'Ultimo Capitolo, in uscita il 6 dicembre, chiuderà la lunga saga di Valhalla nel migliore dei modi, con un DLC gratuito che racconterà la fase finale della vita di Eivor e fornirà finalmente una risposta rispetto agli interrogativi nati con il finale della campagna del gioco.

La gratuità del pacchetto si pone come un'iniziativa importante, un modo per Ubisoft di ringraziare i 20 milioni di giocatori di Assassin's Creed Valhalla che hanno vissuto le avventure dell'indomito guerriero che ha guidato il Clan del Corvo alla conquista di un posto in cui vivere e prosperare, sulle coste dell'Inghilterra del IX secolo.

Un viaggio decisamente lungo, se consideriamo non solo la lunghezza della campagna originale ma anche le tre espansioni pubblicate ad oggi (L'Ira dei Druidi, L'Assedio di Parigi e L'Alba del Ragnarok) e l'inedita modalità roguelite La Saga Dimenticata: contenuti che ci hanno tenuto compagnia per due anni, appunto, mostrandoci ogni aspetto del carattere di Eivor.

Assassin's Creed Valhalla, Eivor in versione femminile

Sebbene la corposità di Valhalla abbia un senso nell'ambito della struttura di gioco, che riprende le saghe della mitologia norrena introducendo di volta in volta nuovi personaggi e territori di cui assicurarsi la collaborazione, senza dunque diluire artificiosamente l'esperienza, diversi utenti si sono lamentati dell'eccessiva lunghezza della campagna.

È forse per questo motivo che il franchise proverà a cambiare già a partire da Assassin's Creed Mirage, che avrà una durata pari a 15-20 ore e farà probabilmente da apripista per nuovi capitoli più compatti, destinati ad approdare sulla piattaforma Assassin's Creed Infinity nel momento in cui verrà lanciata ufficialmente.

Assassin's Creed Mirage, Basim ammira il panorama di Baghdad

Voi che ne pensate di Assassin's Creed Valhalla? La lunghezza del gioco vi ha infastidito o la considerate un valore aggiunto? Giocherete L'Ultimo Capitolo della saga di Eivor? E che ne pensate della svolta a cui assisteremo a partire da Mirage, con episodi più brevi e meno dispersivi? Parliamone.

