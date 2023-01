Deep Rock Galactic: update 1.27 disponibile, vediamo le novità

Ghost Ship Games ha reso disponibile quest'oggi, 16 gennaio 2023, un nuovo aggiornamento per Deep Rock Galactic, noto come update 1.27 o 1.000.027 nel caso della versione PlayStation 5.

Questa patch di Deep Rock Galactic introduce una correzione per le abilità di lancio dello scudo di Gunner e alcuni problemi legati al ripristino di O2 quando ci si trova a portato con più di una fonte di ossigeno alla volta. Inoltre, il cappello dell'anniversario dell'Anno 4 è stato ripristinato nel gioco.

A tutto questo si somma una correzione ad alcune uscite dei tunnel che davano l'impressione che l'area fosse mal connessa. Le sanguisughe delle caverne, ora, dovrebbero anche essere più facili da sentire e localizzare, visto che sono stati cambiati il volume e la posizione.

Per chi non conosce il gioco, ricordiamo che Deep Rock Galactic è uno sparatutto cooperativo fino a quattro giocatori nel quale si devono affrontare ondate di nemici nei panni di nani spaziali all'interno di ambienti distruttibili. Ci sono quattro diverse classi, adatte a vari incarichi, come il già citato Gunner che svolge il ruolo di Artigliere.

Deep Rock Galactic è disponibile su PC, PlayStation e Xbox. Il gioco era stato anche incluso all'intero di PS Plus (ovvero quello che ora è noto come PS Plus Essential).

