The Last of Us, perché la serie aiuta a comprendere più facilmente il dramma di Joel

Arrivati a più di metà della prima stagione, tracciamo un bilancio su Joel della serie TV di The Last of Us, confrontandolo con la controparte videoludica.

La grande discriminante tra il The Last of Us in salsa videoludica e quello che stiamo attualmente apprezzando sul piccolo schermo di casa consiste principalmente nel rapporto che le due declinazioni stabiliscono con l'azione. A tratti strabordante nel videogioco, fino a diventare fastidiosamente opprimente, soprattutto in The Last of Us Parte 2; sottile, quasi evanescente nella serie TV, spesso fin troppo essenziale. Una cosa che in parte ha attutito la portata e la reale difficoltà del viaggio che il duo di protagonisti sta affrontando. Fortunatamente, ciò che viene tolto in termini di pura adrenalina negli scontri con gli infetti, o con altri sopravvissuti malintenzionati, viene restituito sotto forma di un approfondimento psicologico dei personaggi senza pari. Lo abbiamo visto nel terzo episodio dove gli sceneggiatori, tra cui lo stesso Neil Druckmann, hanno ben pensato di stravolgere la storia di Bill, permettendoci di conoscere Frank, solo citato nel gioco, e, soprattutto, di vivere da ammaliati spettatori la loro meravigliosa e toccante storia d'amore.

Questa maggior cura riposta nel descrivere e restituire l'emotività dei personaggi coinvolti non poteva ovviamente risparmiare i protagonisti, Joel su tutti, di cui mai come nella produzione HBO vengono mostrati palesemente i motivi, le pulsioni, le considerazioni che lo porteranno a comportarsi in un determinato modo in quella che, a conti fatti, è una conclusione particolarmente, e volutamente, prevedibile per chi ha un minimo di dimestichezza con il genere e con le strutture narrative derivanti da un certo tipo di prodotti. Giunti a poco più della metà della prima stagione, ha senso tracciare qualche conclusione, tanto più che noi abbiamo già visto anche le rimanenti puntate, analizzando l'evoluzione compiuta da questo Joel televisivo. Analisi che, ci teniamo a dirlo, sarà comunque priva di spoiler per quanto riguarda le puntate non ancora trasmesse in Italia.

Padre assente, ma non anaffettivo Non avremmo mai avuto un Joel così credibile e profondo, in The Last of Us, senza la straordinaria prova attoriale di Pedro Pascal Necessaria premessa: più chiaro e leggibile, non significa automaticamente più bello. Basta chiedere a qualsiasi amante delle più recenti produzioni di FromSoftware per averne una conferma, ammaliati anche e soprattutto da una lore e da meccaniche ludiche che non sono spiegate, ma vanno scoperte, attentamente indagate, persino supposte in alcuni casi. Per restare in ambito piccolo schermo, l'altro esempio da tirare in ballo è Neon Genesis Evangelion, il cui apprezzamento è direttamente proporzionale all'enigmaticità di molti suoi passaggi. Nel videogioco Joel era lievemente meno esplicito, più difficile da interpretare e quindi capire. Senza i toccanti flashback di Parte 2, probabilmente alcuni potrebbero non aver compreso completamente la profondità e complessità del legame che si instaura tra l'uomo ed Ellie, un rapporto fondato su qualcosa di meno genuino e spontaneo del semplice affetto e amore. The Last of Us si basa, fondamentalmente, sull'incapacità di Joel nell'affrontare il suo profondo senso di colpa Tutto o quasi, da questo punto di vista, ruota intorno al primo episodio della serie di HBO, attorno a quel prologo allungato che anticipa di qualche ora l'inizio effettivo del videogioco. In quello spaccato di quotidianità tra Joel e Sarah, negatoci ai tempi della PlayStation 3, in cui al contrario si veniva immediatamente trascinati nell'orrore della pandemia da Cordyceps, si è testimoni del perenne senso di colpa che tormenta il protagonista ben prima del drammatico omicidio della figlia. Joel, nella scena in cui fanno colazione, risponde a tono ai punzecchiamenti di una Sarah già evidentemente più grande della sua realtà età, a suo agio com'è nel muoversi da sola in una grande metropoli, a passare i pomeriggi senza nessuna supervisione o quasi, a prendersi cura di suo padre. Mancano gli ingredienti per i pancake, dettaglio che tra l'altro salverà l'intera famiglia dall'infezione come scopriremo nella seconda puntata (al contrario dei vicini che invece mangiano i biscotti). L'orologio di Joel è rotto da chissà quanto. Gli orari dedicati al lavoro fagocitano qualsiasi cosa, anche il tempo che si dovrebbe dedicare per festeggiare con la figlia il proprio compleanno. Il modo con cui il Joel della serie tv di The Last of Us reagisce alla morte di Tess, ci dice moltissimo su come può aver reagito a quella della figlia Joel, per farla breve, è un padre single assente. Non anaffettivo, tuttavia. Nasconde con l'ironia il suo senso di inadeguatezza, il suo disagio, il rimorso che lo consuma giornalmente, sperando che una risata possa in qualche modo servire, ed essere sufficiente, per guadagnarsi l'amore di Sarah, che pur c'è, si vede, si percepisce chiaramente. Il loro è un affetto autentico, basato su un compromesso spigoloso, ma che entrambe le parti accettano di buon grado, pur pagandone le enormi conseguenze. Ecco perché la scena dell'omicidio di Sarah si carica di ulteriori significati rispetto all'originale, diventando ancora più efficace sul piano emotivo. Non c'è solo l'ovvia rabbia e l'enorme dolore di Joel. C'è il suo rimorso che trabocca, il senso di colpa che esplode, il rammarico che diventa inconsolabile. Si vede, per dirla in altri termini, il fallimento definitivo non solo come protettore della sua prole, ma come guida, ancora, mentore. Non potrà più riempire per lei la dispensa, non potrà più accompagnarla nella sua crescita, non potrà più rimediare alle feste e ricorrenze in cui non c'è stato.