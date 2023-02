The Day Before: Fntastic svela chi sta bloccando il marchio, promette che lotterà per "la verità"

Fntastic, sviluppatore di The Day Before, ha pubblicato una nuova dichiarazione legata ai problemi con il marchio del proprio videogioco, svelando chi sta bloccando l'uso del nome. Precisamente, si tratta di un produttore di un'app calendario.

Ricordiamo che i problemi col marchio hanno causato la chiusura della pagina prodotto Steam di The Day Before e il team ha anche rimandato il gioco, pur ammettendo che il tempo aggiuntivo sarebbe stato necessario in ogni caso.

Fntastic ha scritto: "Prima Steam e poi YouTube ha rimosso alcuni video di The Day Before dal nostro canale a causa di una disputa con il marchio. Tre fatti: 1) Il cosiddetto "proprietario" dei diritti sul nome del gioco è il creatore di un'app calendario, che non ha niente a che fare con la categoria dei videogiochi. 2) Dopo aver annunciato il gioco nel 2021, tale persona ha voluto appropriarsi del nome e ha registrato il marchio prima che potessimo farlo noi. 3) Ci ha ambiguamente offerto di contattarlo per discutere di qualcosa, ma cosa esattamente? Lotteremo. Il potere è nella verità."

Non è chiaro al momento se Fntastic sarà in grado di ottenere i diritti di utilizzo del marchio "The Day Before" per il proprio videogioco o se sarà in qualche modo costretta a cambiare nome al prodotto.

Il videogame si trova in un momento difficile: The Day Before è anche stato accusato di plagio.