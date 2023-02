Professor Layton: la saga ha venduto 18 milioni di copie, crescendo poco negli ultimi dieci anni

Il Nintendo Direct di febbraio 2023 si è rivelato denso di sorprese e una di queste è il nuovo gioco della serie di Level-5 Professor Layton. Intitolato Professor Layton and The New World of Steam vedrà il famoso professore e il suo assistente Luke alla prova con nuovi enigmi in una nuova ambientazione. Sappiamo pochissimo di questo gioco, ma la pagina ufficiale dell'eShop di Switch ha svelato un altro dettaglio: la saga ha venduto ad oggi 18 milioni di unità.

Per confronto, sappiate che nel 2013 la saga aveva venduto 15 milioni di unità, questo significa che in dieci anni ha piazzato unicamente 3 milioni di copie. Non si tratta però di una sorpresa visto che la saga è rimasta perlopiù dormiente negli ultimi anni. Il capitolo più recente è stato Layton's Mystery Journey: Katrielle e il complotto dei milionari, del 2017.

La saga del Professor Layton è stata molto attiva nei suoi primi anni, a partire dal 2007 fino al 2013, durante i quali ha pubblicato ben sei capitoli principali, divisi in trilogia originale e poi trilogia prequel. Non è mancato uno spin-off per mobile e un cross-over con Phoenix Wright. Negli ultimi dieci anni, però, Katrielle e il complotto dei milionari è stato l'unico capitolo della saga pubblicato, tra l'altro dedicato alla figlia del Professore e non direttamente a lui.

I fan della saga saranno quindi più che felici dell'arrivo di Professor Layton and The New World of Steam che, per ora, non ha una data di uscita. Possiamo vedere il primo teaser trailer qui.