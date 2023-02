PS5 surclassa Switch e Xbox a gennaio 2023 negli USA: vediamo anche la Top 20 dei giochi

Mat Piscatella di NPD Group ha svelato i dati di vendita del mercato videoludico per gli USA nel mese di gennaio 2023, indicando che PS5 è la console più venduta. Vediamo tutto quello che è stato riportato dall'analista.

Prima di tutto, viene indicato che la spesa totale è stata di 4,3 miliardi di dollari negli USA, in calo del 5% rispetto a gennaio 2022. I cali sono stati registrati dai "contenuti" (giochi fisici, digitali, premium, DLC e abbonamenti) e dagli accessori, rispettivamente -5% e -14%. La spesa hardware è rimasta invece identica.

Per quanto riguarda i videogame, la Top 20 è composta come segue (l'asterisco indica i giochi di cui non si conoscono i dati digitali):

Call of Duty Modern Warfare 2 Dead Space Madden NFL 23 FIFA 23 Fire Emblem Engage* Elden Ring Forspoken God of War Ragnarok One Piece Odyssey Pokémon Scarlatto e Violetto* The Last of Us Parte 1 Sonic Frontiers Monster Hunter Rise Mario Kart 8* Minecraft Need for Speed Unbound Just Dance 2023 Edition NBA 2K23* Marvel's Spider-Man Miles Morales NHL 23

Per quanto riguarda le console, la più venduta è PS5, sia in termini di unità che in termini di guadagni in dollari. Nintendo Switch è invece seconda, per entrambe le classifiche. Anche se non viene precisato da Piscatella, possiamo affermare che Xbox Series X|S è quindi terza.

Infine, per quanto riguarda gli accessori, il più venduto è il controller DualSense per PS5 in colorazione Midnight Black. In generale, però, le vendite dei gamepad sono nettamente diminuite. Il segmento degli accessori ha visto un calo di 165 milioni di dollari rispetto a gennaio 2022.

Ricordiamo infine che PS5 è la console più venduta a gennaio 2023 in UK, vediamo anche la Top 20 dei giochi.