PS5 è la console più venduta a gennaio 2023 in UK, vediamo anche la Top 20 dei giochi

Tramite i dati di GfK possiamo vedere i risultati commerciali per il Regno Unito del mercato videoludico per il mese di gennaio 2023, sia per quanto riguarda le console che per quanto riguarda i videogiochi. Prima di tutto, vediamo la Top 20 (sia fisica che digitale):

FIFA 23 (EA) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) Call of Duty: Modern Warfare 2 (Activision Blizzard) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) God of War Ragnarok (Sony) Dead Space (EA) Elden Ring (Bandai Namco) Grand Theft Auto Online (Rockstar) NBA 2K23 (2K Games) Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo)* LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker (Warner Bros) Fire Emblem Engage (Nintendo)* Sid Meier's Civilization 6 (2K Games) WWE 2K22 (2K Games) Pokémon Violetto (Nintendo)* Forspoken (Square Enix) Nintendo Switch Sports (Nintendo)* Tom Clancy's Rainbow Six Siege (Ubisoft) Minecraft: Switch Edition (Mojang/Nintendo) Watch Dogs Legion (Ubisoft)

I giochi indicati con l'asterisco sono quelli per i quali non sono disponibili i dati digitali, di conseguenza la classifica effettiva è un po' diversa.

È interessante notare che Dead Space ha avuto una partenza migliore rispetto a The Callisto Protocol per quanto riguarda le vendite fisiche. Non è possibile fare un confronto sui dati digitali in quanto non si conoscono tali informazioni per The Callisto Protocol.

Call of Duty Modern Warfare 2 è in terza posizione e continua a ottenere vendite migliori rispetto a Vanguard, ma il rallentamento delle vendite è superiore rispetto a Black Ops Cold War e il precedente Modern Warfare.

Rockstar Games continua ad avere successo con i suoi "vecchi" giochi, GTA 5 e Red Dead Redemption 2, di cui vi abbiamo da poco indicato i risultati mondiali.

Per quanto riguarda invece le console, 125.000 sono state piazzate nel Regno Unito a gennaio 2023. Precisamente, PS5 è la più venduta con una crescita del 98% rispetto al gennaio 2022. In seconda posizione troviamo Nintendo Switch, che però ha visto un calo rispetto ai periodi precedenti. In terza posizione vi è quindi Xbox Series X|S. Parlando sempre di Switch, il 61% delle vendite è stato ottenuto dalla versione OLED.