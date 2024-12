Alan Wake 2 Deluxe Edition è ancora per poco al prezzo minimo storico su Amazon Italia, con espansioni incluse

Se con l'arrivo di dicembre le uscite videoludiche rallentano, i giocatori possono sfruttare la brutta stagione per stare in casa e recuperare qualche gioco di alto livello a prezzi interessanti. Ad esempio, su Amazon Italia è ancora in sconto (e probabilmente per poco) Alan Wake 2 Deluxe Edition, che si trova a un -38% rispetto la prezzo consigliato e -19% rispetto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 79,99€. Il prezzo attuale è il migliore di sempre, lo stesso proposto per il Black Friday. Il gioco è venduto e spedito da Amazon.