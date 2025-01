Epic Games Store ha annunciato il gioco gratis di oggi, 1 gennaio: ecco come ottenerlo

Kingdom Come: Deliverance è l'ultimo dei regali di Natale dell'Epic Games Store : a partire da domani l'iniziativa tornerà ad adottare la tradizionale cadenza settimanale.

Da qui comincia per il protagonista dell'avventura un percorso di crescita che lo vedrà diventare un abile cavaliere e impegnarsi al fine di vendicare la morte della sua famiglia e impedire che l'esercito invasore mieta ulteriori vittime all'interno del regno.

Ambientato nella Boemia del XIII secolo , il gioco racconta la storia di Henry, un giovane fabbro che assiste impotente al massacro dei suoi genitori per mano delle truppe di Sigismondo ma riesce a salvarsi grazie alla benevolenza di una famiglia nobile.

Epic Games Store ha annunciato il gioco gratis di oggi, 1 gennaio : si tratta di Kingdom Come: Deliverance , il coinvolgente action RPG a sfondo medievale sviluppato da Warhorse Studios, e sarà possibile riscattarlo fino alle 17.00 di domani.

Come ottenere il gioco gratis

Mentre i fan della saga attendono con trepidazione l'uscita di Kingdom Come: Deliverance 2, chi ancora non conosceva lo straordinario RPG firmato Warhorse Studios potrà approfittare di questo gradito regalo per avvicinarsi all'emozionante storia di Henry e immergersi nelle atmosfere medievali del gioco.

Scaricare gratis Kingdom Come: Deliverance è molto semplice: vi basterà visitare la pagina del gioco su Epic Games Store, effettuare l'accesso con le vostre credenziali e cliccare sul pulsante "ottieni", per poi seguire le istruzioni a schermo.

Completata la procedura, potrete decidere se installare subito il gioco oppure effettuare il download in un secondo momento o quando più vi aggrada: una volta riscattato, il titolo rimarrà collegato per sempre al vostro profilo Epic Games Store.