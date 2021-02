The Legend of Zelda, l'anniversario per i 35 anni: i nostri auguri

Oggi The Legend of Zelda compie trentacinque anni, essendo uscito per Famicom Disc System il 21 febbraio 1986. Non esiste un modo giusto per scrivere uno speciale su un anniversario, ma probabilmente ne esiste uno sbagliato, e cioè ripercorrere sterilmente le tappe storiche di una determinata serie. Non possiamo prescindere dal raccontare il passato, ma quello che più ci interessa, oggi, è dirvi come sta The Legend of Zelda. E per quale motivo.

Senza timore di smentita, possiamo tranquillamente scrivere che l'aurea saga Nintendo sia molto, molto più in forma di quanto non fosse dieci anni fa: è più agile e brillante a trentacinque che a venticinque anni, è ringiovanita, volata fuori dalla crisalide che si era cucita attorno. Nel 2011, in effetti, The Legend of Zelda era un'anziana signora che ricordava le glorie passate, rimuginava sullo splendore raggiunto da giovane; dieci anni dopo, è di nuovo un'adolescente prodigiosa. Del resto, è lo stesso destino che tocca a Purah, la scienziata di Breath of the Wild.

Ma perché è successo, perché era invecchiata, e perché adesso è ringiovanita? Come sono avvenute queste metamorfosi? Qualche mese fa, abbiamo tentato di comprendere l'essenza di Zelda, suddividendo meticolosamente i suoi ingredienti principali: azione, esplorazione, enigmi e, un pochino sotto, comunicazione coi personaggi non giocanti.

C'è stato un periodo, culminato appunto nel 2011, in cui The Legend of Zelda aveva smesso di essere sé stessa: era diventata un prezioso anello al mignolo dell'industria, piuttosto che la sua principessa. Tutto questo in meno di quindici anni: dall'apice di Ocarina of Time, alla nicchia di Skyward Sword, che presentava un mondo cunicolare, e dei progressi fin troppo segmentati, per competere con l'afflato avventuriero, e immersivo, di Skyrim.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild: uno degli straordinari panorami del gioco.

Così Aonuma, che non ha mai amato il primo The Legend of Zelda, e di cui abbiamo parlato a lungo ieri, si è guardato intorno: che era successo? Perché lo specchio mostrava un'anziana signora senza corona sulla testa?

Nell'ossessione di migliorare Ocarina of Time, il team Zelda era stato superato a destra e sinistra da tante aziende: in molti aspetti, tranne uno. La cura per i dettagli.