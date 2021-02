World of Warcraft: Shadowlands e Classic, tutte le novità dalla BlizzConline

Com'era ovvio, l'anomala BlizzCon online di quest'anno non ha messo troppa carne al fuoco per quanto riguarda il MMORPG targato Blizzard. L'espansione Shadowlands è uscita solo pochi mesi fa, perciò ci avviamo al primo aggiornamento importante a passo spedito, mentre per quanto riguarda il Classic , cioè la versione "vanilla" compresa nell'abbonamento mensile che permette di rivivere i primi, nostalgici anni di gioco, Blizzard ha deciso di fare un passo avanti e rilanciare la storica espansione The Burning Crusade. Dopo aver accennato ai contenuti nella cerimonia di apertura, lo show ha dedicato a World of Warcraft un canale tutto suo: vediamo cos'abbiamo scoperto.

Shadowlands: Catene del Dominio

Shadowlands si è temporaneamente concluso con un bel cliffhanger: abbiamo salvato tutti i prigionieri di Torgast eccetto uno, Anduin Wrynn, ancora nelle grinfie del mostruoso Carceriere che vuole trasformarlo in un'arma. Nella cinematica con cui Blizzard ha presentato Catene del Dominio, l'aggiornamento 9.1 di World of Warcraft, abbiamo scoperto che cosa intendeva: Anduin, posseduto e trasformato in una specie di Re Lich, ha assassinato l'Arconte e portato al Carceriere una delle chiavi di cui ha bisogno per liberarsi. La cinematica si chiude con l'Esiliato, Anduin e una sempre più enigmatica Sylvanas che ammirano il loro prossimo bersaglio: Korthia, un'antica città in cui Primi hanno custodito i loro segreti e che il Carceriere ha trascinato nell'Intramondo. Sarà proprio questa la nuova zona che l'aggiornamento 9.1 implementerà nel gioco, un po' come accaduto in passato con Nazjatar o Argus: una mappa ricca di missioni giornaliere, nuovi nemici, mostri rari, segreti e altri contenuti per i giocatori di livello massimo.

Korthia, la città dei segreti.

Per arrivare a Korthia dovremo passare dalla Fauce, e Blizzard ne ha approfittato per ampliare non solo il territorio, ma anche i contenuti che, ammettiamolo, si sono rivelati piuttosto ripetitivi fin dall'inizio. L'espansione della Fauce si intreccia a doppio filo con la nuova storyline, che ci vedrà riunire le Congreghe in un'unica forza militare per muovere guerra al Carceriere. A detta di Jeremy Feasel, il producer di Shadowlands, le nuove missioni serviranno a chiudere le sottotrame lasciate in sospeso e a intrecciare le distinte campagne delle Congreghe, consentendo ai giocatori che fanno parte di una certa Congrega, e che non hanno cresciuto personaggi secondari nelle altre, di scoprire tutti i retroscena.

Sembra che l'abilità di volare nelle Terretetre sia legata proprio alla nuova campagna, più che ai livelli di Fama o alla reputazione, ma Feasel è stato molto chiaro: nella Fauce non si potrà volare, e dovremo accontentarci delle poche cavalcature terrestri in grado di percorrerla, tra le quali spicca un nuovo destriero spettrale. La Fauce dovrebbe quindi trasformarsi in una mappa ancora più attiva, piena di eventi legati alle Congreghe: a un certo punto, per esempio, i Necrosignori potrebbero decidere di attaccare le forze del Carceriere con le loro Necropoli volanti, e noi potremo decidere se unirci o meno allo scontro.

Il Sanctum del Dominio.

Il prossimo passo per la riconquista della Fauce sarà invadere il Sanctum del Dominio, la nuova incursione in arrivo con l'aggiornamento 9.2. I boss saranno dieci e comprenderanno facce vecchie e nuove: ce la vedremo personalmente col Trucidasque che ci è stato col fiato sul collo a Torgast, scopriremo che cos'è veramente l'Occhio del Carceriere, affronteremo un'altra volta il buon vecchio Kel'thuzad e, soprattutto, sfideremo in un duello finale nientepopodimeno che Sylvanas Ventolesto in persona. Di questa incursione si è visto pochissimo, ma Feasel ha promesso che sarà avvincente e ancora meglio progettata dell'ottimo Castello Nathria già live. Dispiace appurare, però, che le tanto attese armature di classe non faranno il loro esordio con questo contenuto: se ne parlerà come minimo nella 9.2 e nel frattempo dovremo accontentarci del look già visto fabbricando gli oggetti leggendari a Torgast. A proposito di quest'ultimo, sono in arrivo nuove ali piene di trappole e nemici inediti, oltre a tanti nuovi poteri dell'Animum da sperimentare nella prima spedizione "roguelite" del gioco.

Tavaresh, il bazar celato.

Chi cerca un nuovo look dovrà volgere lo sguardo necessariamente alle Congreghe. Coi nuovi livelli di Fama si sbloccheranno nuove ricompense, tra cui vari set per la Trasmogrificazione, cavalcature volanti specifiche e altro ancora. I gruppi di giocatori più piccoli potranno invece affrontare una nuova mega-spedizione chiamata Tavaresh, il bazar celato. Per chi non lo sapesse, le mega-spedizioni sono spedizioni di livello Mitico più lunghe e articolate del normale: ricordiamo Meccagon, nell'espansione Battle for Azeroth. In questo caso dovremo affrontare una fazione di Alienatori ribelli e alcuni tra i boss più bizzarri del gioco, compreso un drago dell'infinito col cappello da pirata (sic!). Feasel promette che la seconda parte della spedizione sarà spettacolare e molto originale, dato che dovremo inseguire il boss finale attraverso una serie di portali che ci condurranno nei posti più disparati.

Le nuove armature cosmetiche delle Congreghe.

Per finire, Feasel ha parlato di imminenti modifiche ai sistemi delle Congreghe, specialmente a quello dei Vincoli e dei Condotti. Il team intende sviluppare queste meccaniche senza stravolgerle: per esempio, non ci saranno nuovi Vincoli, ma ogni Vincolo già esistente acquisirà almeno una nuova fila di abilità inedite. Ci saranno inoltre nuovi Condotti da sbloccare, ma al momento è tutto in fase di progettazione e Blizzard spera di lavorare sui feedback dei giocatori, una volta che la 9.1 sarà giocabile sui reami di prova. Lo stesso vale per la seconda stagione del PvP, che resetterà il sistema d'Onore e apporterà svariate modifiche e bilanciamenti alle classi. Questo significa che probabilmente mancano ancora diversi mesi all'uscita di Catene del Dominio, e in effetti la presentazione della BlizzConline non ha mostrato niente di significativo a livello di gameplay.