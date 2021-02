Resident Evil Village è ispirato a uno specifico capitolo della saga: ecco quale

Peter Fabiano, producer di Resident Evil Village, ha recentemente rilasciato un'intervista ai microfoni di PlayStation Official Magazine, precisamente per il numero di marzo 2021. Secondo le informazioni già disponibili, Fabiano ha confermato che Resident Evil Village prende ispirazione da uno dei capitoli della saga. Quale? Come i fan della serie avranno già intuito, si tratta di Resident Evil 4.

Ecco le parole del producer, in traduzione: "Noterete che abbiamo preso molta ispirazione da Resident Evil 4. Il team si è impegnato molto per creare una sensazione di vera autenticità. Ci sono molteplici sorprese che vi terranno col fiato sospeso: i giocatori dovranno trovare un equilibrio tra combattimento, esplorazione e completamento di puzzle." Resident Evil Village promette quindi di ampliare la formula del quarto capitolo?

A livello superficiale è facile vedere che vi sono dei parallelismi tra Resident Evil 4 e Resident Evil Village, a partire dall'ambientazione (un villaggio rurale europeo) e arrivando al punto fondamentale della trama (il rapimento di un personaggio). Sarà interessante capire se i collegamenti tra i due giochi andranno oltre.

Durante l'intervista, però, c'è stato spazio anche per altri dettagli. Lady Dimitrescu, la "vampire tall lady", è diventata rapidamente uno dei personaggi preferiti dal pubblico (anche se per motivi diversi da quelli che Capcom si aspettava) e Fabiano non ha potuto non parlarne brevemente. Ha spiegato che la donna e le sue tre figlie si legano profondamente a quanto ci si aspetta all'immaginario vampiresco, ma al tempo stesso questi personaggi sono stati creati tenendo conto della lore della saga e della storia della serie.

Infine, viene spiegato che l'idea di Village è nata alla fine dello sviluppo di Resident Evil 7 Biohazard. "Il team si è affezionato a Ethan come personaggio: sapevamo di voler continuare il suo arco narrativo. Volevamo che i giocatori continuassero a sperimentare il gioco attraverso i suoi occhi. Questo ci ha aiutato a mantenere la giusta direzione. E siccome condividiamo continuamente informazioni tra i vari team di Resident Evil, crediamo di aver realizzato il miglior survival horror di sempre."

