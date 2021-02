Gears 6, uscita su PC e Xbox Series X|S nel 2023 secondo un insider

L'uscita di Gears 6 su PC e Xbox Series X|S non avverrà prima del 2023, secondo quanto riferito dall'insider Klobrille, che ha ragionato sui tempi di sviluppo e sull'attuale situazione del franchise.

Dopo aver condiviso i pareri di un suo collega sul fatto che i prossimi giochi Bethesda saranno esclusive Xbox, Klobrille è intervenuto sul forum Resetera per parlare appunto del prossimo capitolo di Gears of War e spiegare alcune dinamiche interne.

"Gears 5 è stato pubblicato nel 2019 e sono davvero sicuro che il prossimo episodio della serie richiederà più tempo, il che significa che non uscirà nel 2022", ha scritto l'insider.

"L'ultimo capitolo sta ricevendo un ottimo supporto post-lancio e prodotti come Gears 5: Hivebusters richiedono risorse, ma gli studi Microsoft sono sufficienti per garantire contenuti da qui ai prossimi tre anni."

"Mi aspetto dunque che il prossimo Gears (non sono sicuro se si chiamerà Gears 6 e verrà dunque numerato) arrivi nel corso del 2023 o anche più tardi", ha concluso Klobrille.

Naturalmente stiamo parlando di ragionamenti e pareri, non di leak: è possibile che Microsoft scelga questa strada per Gears oppure che non lasci passare troppo tempo fra un episodio e l'altro, anche considerando che le altre esclusive non si sa quando arriveranno.

Per quanto concerne invece l'abbandono di un approccio cross-gen per la serie, quella è invece una nostra supposizione: immaginiamo che per i prodotti in uscita nel 2023 e oltre si proverà a spingere forte su Xbox Series X|S, lasciando inevitabilmente indietro l'ex ammiraglia.