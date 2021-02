MediaWorld: arriva Super Zero, i migliori sconti di fine febbraio 2021

MediaWorld propone a partire da oggi nuovi sconti nella sua promozione Sotto Zero. Dal 22 febbraio 2021 fino al 3 marzo 2021 avrete modo di accedere a tutta una serie di interessanti offerte e sconti dedicati a computer desktop, notebook, smartphone, auricolari, cuffie e anche alcuni giochi. Ecco i migliori sconti di fine febbraio 2021.

Partiamo con il Samsung TV 55Q95T, un televisore da 55 pollici in vendita a 1399 euro invece che 1599 euro: lo potete trovare a questo indirizzo. Non manca tra le offerte di MediaWorld Sotto Zero anche l'iPhone 12 da 64 GB, dispone al prezzo di 859 euro invece di 939 euro: lo potete trovare qui. Se siete in cerca di un tablet, allora non dovete perdervi l'occasione di avere il Samsung Tablet Galaxy A7 LTE che costa solo 239 euro: lo potete trovare a questo indirizzo.

Se invece siete in cerca di auricolari e cuffie, allora potrebbero interessarvi le Samsung Galaxy Buds Pro Panthom Silver a soli 199 euro: potete vederle a questo indirizzo. MediaWorld Sotto Zero propone anche un paio di cuffie Sony WHCH510W White a soli 34.99 euro, per chi cerca qualcosa di più semplice: le potete trovare qui.

Se siete in cerca di un notebook, allora non potete perdervi l'Apple MacBook Air 13 pollici da 256 GB che è in offerta per i MediaWorld Sotto Zero a 1099 euro. Potete oppure optare per un Huawei Matebook D 14 a soli 849 euro.

Infine, non perdetevi l'occasione di acquistare un Nintendo Switch Lite in bundle con un gioco Nintendo (Pikmin 3 Deluxe, Zelda Link's Awakening, Hyrule Warriors L'era della calamità, Pokémon Spada/Scudo, Animal Crossing New Horizons o Luigi's Mansion 3) a soli 249 euro. Inoltre, anche molteplici giochi di Super Mario sono disponibili al prezzo di 49.99 euro.

Nella pagina iniziale dei MediaWorld Tasso Zero troverete anche altre offerte su tutti i prodotti in sconto fino al 3 marzo 2021.

Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione dell'articolo.