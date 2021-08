Pokémon GCC: da GameStopZing 3 carte giganti in edizione limitata in regalo ogni 20 euro di spesa

Da GameStopZing è arrivata la sesta parte della collezione di carte giganti del Pokémon GCC. Le 3 carte giganti in edizione limitata di Torchic, Treecko e Mudkip saranno date regalo a tutti coloro che faranno almeno 20 euro di spesa in pacchetti o set del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon in un negozio della catena.

Le tre carte giganti di GameStopZing

Per ottenerle, recatevi nel vostro negozio GameStopZing preferito fino al 2 settembre 2021. Affrettatevi perché la promozione sarà valida fino a esaurimento scorte. Tenete presente che ogni transazione in cassa darà diritto a ricevere una confezione e in caso di più transazioni, il valore delle stesse non sarà cumulabile. Pertanto per ottenere le tre carte celebrative dovete eseguire un'unica transazione del valore uguale, complessivo o superiore di 20 euro: in questo modo avrete diritto a ricevere la confezione con le tre carte.

La promozione continuerà una volta al mese, fino a ottobre, con una diversa confezione con tre nuove carte in ogni mese, per un totale di 24 carte. Le carte potranno essere inserite nel raccoglitore da collezione in vendita nei negozi e sul sito di GameStopZing, in modo da tenerle al meglio per la vostra Collection. All'interno del raccoglitore è presente una carta collezionabile di Pikachu assolutamente introvabile in altro modo. Potete acquistare il raccoglitore al prezzo di 14,98 euro a questo link.

La promozione di GameStopZing

Ne approfitterete?