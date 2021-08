Ghirahim di Zelda: Skyward Sword è il cattivo più figo della serie

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD ci ricorda che Ghirahim è uno dei cattivi più fighi della storia della serie Nintendo: ecco perché.

La serie The Legend of Zelda è piena di antagonisti carismatici. Nelle sue numerose incarnazioni, Link ha affrontato calamità e demoni di ogni sorta, non solo la ben nota accoppiata Ganondorf/Ganon. Tra questi avversari un ruolo di primo piano va senza dubbio a Ghirahim. Il villain di Skyward Sword è infatti uno dei punti di forza del gioco e riprendere in mano la remaster per Switch ci ha ricordato quanto fosse figo e potente. Uh... Come dite? Non vi pare così? Come osate, miseri umani miscreden... seguiteci che vi raccontiamo i motivi per cui abbiamo amato, e odiato, Ghirahim.

Lord Ghirahim Attenzione, perché per farlo dovremo per forza di cose darvi alcune anticipazioni sugli eventi di Skyward Sword: se non volete spoiler vi invitiamo a non proseguire oltre. Sua Eccellenza Ghirahim, Lord dei demoni, Patriarca dei Maghi, Signore della terra al di sotto di Oltrenuvola. È lui a frapporsi tra Link e il salvataggio di Zelda nel corso di tutta l'avventura di Skyward Sword. Un personaggio unico, diverso da quelli a cui la serie Nintendo ci ha abituato. E la sua personalità si rivela fin dal primo incontro con l'eroe: istrionico, teatrale, calmo solo in apparenza. La sua gestualità è eccessiva, le sue parole piene di iperboli. Quando Link prova a ostacolarlo, Ghirahim lo tratta con sufficienza. Ma i continui ritardi al suo piano causati dai servi della Dea mettono in evidenza un'altra faccia della stessa medaglia. Ghirahim mentre si fa un selfie col suo amico Link... O forse no La pazienza, l'educazione, persino la misericordia di Ghirahim si tramutano velocemente in ira, frustrazione e crudeltà. Le minacce si fanno via via più cruente. Da una vittoria che riduca il suo avversario in fin di vita si passa a torture capaci di rendere Link sordo a causa delle sua stesse urla di dolore. Ghirahim è anche un narcisista, vanitoso e fiero del proprio aspetto. È uno spirito, ma la sua incarnazione è antropomorfa e mostra grande cura per ogni piccolo dettaglio. Ama gli accessori vistosi, come gli splendidi diamanti blu che indossa come pendagli e lo sfarzoso mantello rosso e dorato che avvolge le sue spalle; sotto il mantello sfoggia un sobrissimo spandex bianco, e non ci va leggero nemmeno con il trucco. È evidente che Sua Eccellenza sia consapevole di essere superiore a qualsiasi altro essere abiti quella terra, della quale non a caso si è autoproclamato signore.