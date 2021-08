Tom Clancy’s XDefiant, 6 minuti di gameplay della beta del free-to-play di Ubisoft

Ubisoft ha pubblicato 6 minuti di gameplay di Tom Clancy's XDefiant. Il filmato stato preso di peso dalla beta del nuovo coloratissimo free-to-play dedicato all'universo del celebre scrittore americano.

In questa closed beta, i giocatori possono sfidarsi su 10 mappe originale e cinque modalità di gioco tra le quali scegliere. I giocatori potranno anche scegliere un "Defiant" da una delle quattro fazioni che sono state introdotte all'annuncio.

Tom Clancy's XDefiant è uno sparatutto ad arena un free-to-play molto veloce e spettacolare. Il gioco vorrebbe combinare un intenso gunplay con loadout personalizzati e fazioni specializzate, chiamate Defiant, che dovranno sfidarsi per il dominio sulle altre.

Nel caso in cui vogliate scoprire qualcosa di più sul gioco, vi consigliamo l'anteprima di Tom Clancy's XDefiant.

I giocatori saranno in grado di personalizzare il loro Defiant per abbinare il loro stile di gioco. I giocatori possono scegliere la loro fazione, i tratti, le abilità e gli ultra. Inoltre, possono scegliere tra un arsenale di armi primarie e secondarie, accessori e un dispositivo per completare il loro equipaggiamento. Inoltre, possono modificare il loro equipaggiamento al volo per adattarsi a un campo di battaglia in continuo mutamento, per un gameplay altamente divertente e spettacolare.